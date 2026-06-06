Una vuitantena d'interns i internes de Brians ja esperen la benedicció del papa
- L'acte se celebrarà al teatre de Brians 1, on Lleó XIV arribarà en cotxe i serà rebut per Illa
- Diverses entitats socials han adreçat una carta al pontífex per denunciar una regressió de drets
A la presó de Brians els preparatius entren a la recta final. Els interns i internes catòlics ja esperen l'arribada de Lleó XIV, el primer papa que visita una presó espanyola. Una vuitantena de reclusos podran compartir el seu testimoni amb el pontífex aquest dimecres durant 20 minuts.
L'acte se celebrarà al teatre de Brians 1, on el papa arribarà en cotxe. Serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el director de la presó. El capellà del centre, Jesús Bel, ha explicat que els interns que participaran en l'acte són els que habitualment van a missa.
"L'acte més emocionant de la meva vida"
Nervis i expectació entre els 80 interns i internes que podran gaudir de la visita del Sant Pare. Josefina i Montserrat són dues de les internes de Wad-Ras que li podran dirigir unes paraules. Esperen, sobretot, la seva benedicció. "És l'acte més emocionant de la meva vida", expressa Josefina.
Les internes es mostren orgulloses i agraïdes per la visita del pontífex: "Estic en un núvol. La fe i el pare Jesús m’han canviat la vida a la presó i espero estar a l'altura", ha afegit la Montserrat. La Maite, una altra interna, assegura que "ningú se'n recorda" d'elles i recalca que també són persones.
A Brians, els interns també preparen els regals que li entregaran aquell dia. Ficaran alguns en una capça amb l'Evangeli de Sant Mateu.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha recordat que la idea que el papa visités una presó catalana va sorgir després que el Sant Pare visités la presó de Bata, a Guinea Equatorial. Segons Espadaler, "demostra aquesta sensibilitat cap als marges".
En la mateixa línia, Bel ha recordat que Lleó XIV, en un moment "convuls" com l'actual, parla d’esperança per construir un món millor, i que això no es pot fer "si s'exclou els marginats". I afegeix que "el papa ha saltat per sobre dels murs i dels prejudicis de la gent".
Carta al papa per denunciar abusos a les presons
Coincidint amb visita del papa Lleó XIV a la presó de Brians 1, diverses entitats socials li han adreçat una carta per denunciar el que consideren una regressió de drets al sistema penitenciari català. Remarquen l'increment de denúncies per presumptes maltractaments i abusos de les contencions i l'aïllament.
El col·lectiu Xarxa Dret i Presó, format per una quinzena d'entitats en defensa dels drets dels interns, manté que el sistema penitenciari català encara no compleix amb els estàndards internacionals fixats al conveni europeu de la tortura o el protocol d'Istanbul.
En la missiva, posen el focus en el deteriorament de la salut mental de les persones privades de llibertat i remarquen que la presó de Brians 1 és el centre que més denúncies acumula per presumptes maltractaments per part dels funcionaris, un abús dels règims d'aïllament i les contencions mecàniques, a més de suïcidis.
Conscients del protagonisme de dues internes durant la visita papal a Brians, la carta també posa de manifest que l'oferta formativa i de lleure és molt limitada i tenen més problemes per accedir a permisos penitenciaris.