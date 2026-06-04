Les catòliques feministes alcen la veu: "Volem que el papa ens miri d'una vegada"
- Parlem amb quatre dones practicants que reclamen una Església feminista i pro LGTBIQ+
La imminent arribada del papa Lleó XIV els pròxims 9,10 i 11 de juliol ha reobert un debat que molts voldrien mantenir sota clau, però que fa anys que guanya força entre una part dels fidels catòlics. Especialment, entre aquelles dones que viuen la fe des d'una mirada feminista.
Parlem amb quatre membres d'Alcem la Veu, una coordinadora de dones cristianes, creients i feministes, que denuncia que la institució continua ancorada en estructures obsoletes i allunyades de la realitat social actual.
Les seves reclamacions passen per visibilitzar el paper de la dona a les parròquies i obrir les portes a una diversitat sexual i de gènere.
El repte de viure la fe en clau feminista
Per al col·lectiu, viure la fe avui dia implica conviure amb el que consideren un "anacronisme" dins de l'Església catòlica. En ple 2026, denuncien que les dones encara pateixen discriminacions, invisibilització i limitacions en l'accés a espais de responsabilitat, com els òrgans de govern o l'ordenació sacerdotal. "No som en cap espai de presa de decisions", lamenta Pilar Calle.
A aquesta realitat s'hi afegeixen els prejudicis socials que envolten les persones creients a qui se les associa automàticament a posicions retrogrades. "Sortir de l'armari com a cristiana i feminista no és fàcil", assegura Maria Mercader.
Formació i canvi estructural
Hi ha molt poques dones amb una sòlida formació teològica i, tot i que cada vegada són més, la poca inclusió evidencia les resistències que encara persisteixen.
Per aquest motiu, insisteixen en la urgència d'incorporar la perspectiva de gènere —que, com recorda Lucha Castro, ha estat tan "satanitzada"— i de desmuntar el model jeràrquic i patriarcal que encara regeix l'Església.
L'exemple d'altres esglésies
El debat neix de mirar cap a altres confessions cristianes on la igualtat ja és una realitat. S'emmirallen en les pastores protestants o les bisbesses anglicanes, amb tradicions més obertes. "Veus que la dona té un altre paper i el col·lectiu LGTBIQ+ està totalment integrat", remarquen.
En aquest sentit, Carme Ruiz valora positivament alguns dels gestos d'obertura de Lleó XIV i celebra que "intenti alçar la mirada", però li reclama que escolti també les demandes de les dones catòliques que impulsen canvis: "Que ens miri d'una vegada", exigeix.
Amb tot, les entrevistades aspiren a recuperar l'esperit de les primeres comunitats cristianes per sobre dels dogmes actuals. "Volem una autèntica comunitat d'iguals, tal com pretenia Jesús", conclou Ruiz.