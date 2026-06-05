Més de 7.000 agents vetllen per la seguretat durant la visita de Lleó XIV
- El dispositiu Albus desplega efectius per terra, mar i aire
- Preparats un pla d'evacuació i controls d'accés a zones de grans concentracions
Els carrers que envolten la Sagrada Família ja fa dies que es preparen per rebre el papa Lleó XIV. Agents patrullen la zona, les unitats canines revisen materials i sinspeccionen espais tan sensibles com el clavegueram. Tot forma part dels preparatius perquè l'acte central, previst per al 10 de juny, es desenvolupi sense incidències.
El pontífex presideix l'homenatge pel centenari de la mort d'Antoni Gaudí i beneeix la Torre de Jesucrist de la basílica. Un esdeveniment que reuneix milers de persones, nombroses autoritats i una gran expectació mediàtica internacional.
Un dels dispositius més grans desplegats pels Mossos
La visita del papa mobilitza més de 7.000 efectius de diferents cossos policials. El gruix principal correspon als Mossos d'Esquadra, que desplegaran 5.600 agents, als quals s'afegeixen 500 membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i 950 efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. També hi participen equips de seguretat de la Casa Reial i de la Gendarmeria Vaticana.
El dispositiu, batejat com a Albus, inclou vigilància per terra, mar i aire, amb la participació d'unitats especialitzades com ara trànsit, ordre públic, GEI, TEDAX-NRBQ, drons, helicòpters, subsol i transport.
L'intendent dels Mossos i coordinador de l'operatiu, Joan Salamaña, recorda que Lleó XIV arriba en un context especialment sensible: "Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista".
Controls d'accés i plans d'evacuació
Una de les principals preocupacions dels responsables de seguretat és la gestió de concentracions. Els agents han dissenyat plans específics d'evacuació i protocols per regular l'accés als espais amb més afluència.
També es presta atenció a la prevenció de furts i altres delictes que acostumen a augmentar en esdeveniments multitudinaris.
Restriccions de mobilitat
El desplegament afecta de manera notable la mobilitat a Barcelona, però també a Montserrat i a les vies properes als espais inclosos en l'agenda del pontífex.
Les autoritats han habilitat diverses "càpsules de seguretat" per facilitar els desplaçaments de la comitiva papal. Comporta talls puntuals de carrers i restriccions de circulació.
El dispositiu també hau de gestionar les mobilitzacions dels docents convocades pel 9 de juny. Salamaña ha afirmat que els Mossos treballen "des de la prudència i el diàleg" perquè siguin compatibles.