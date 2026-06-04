RTVE desplega un dels operatius més grans de la seva història per acompanyar la visita del papa Lleó XIV a Espanya
- Programació especial i connexions en directe des dels principals punts del recorregut papal a tots els canals i plataformes de la Corporación
- Del 6 al 12 de juny, un ampli dispositiu oferirà a La 1, al Canal 24 horas, a La 2Cat, a RTVE Play i a RNE tots els actes previstos a Madrid, Barcelona i les Illes Canàries
- RTVE participa en la producció del senyal institucional i en la personalització de la visita per a mitjans de tot el món
- Al voltant de 660 professionals i un gran desplegament de mitjans que inclou 17 unitats mòbils, cinc estudis, una Càmera Car, un helicòpter, moto, diversos drons i 170 càmeres amb més de 100 km de cablejat
RTVE realitzarà una cobertura especial amb motiu de la primera visita oficial del papa Lleó XIV a Espanya des de la seva elecció com a Pontífex, que tindrà lloc del 6 al 12 de juny. La Corporación, com a servei públic, desplegarà un ampli dispositiu informatiu per seguir de prop cada moment d'aquesta històrica visita, oferint als espectadors una programació especial i connexions en directe des dels principals punts del recorregut papal en tots els seus canals i plataformes.
RTVE acompanyarà l'audiència durant tota la visita amb informació d'última hora, entrevistes, anàlisi i un seguiment continu d'una cita que marcarà l'actualitat nacional i internacional.
La Corporació participa en la producció del senyal institucional i en la personalització de la visita. Al voltant de 660 professionals de totes les categories (400 de TVE, 200 de RNE i 60 de Digital) i un gran desplegament de mitjans que inclou 17 unitats mòbils, cinc estudis, una Càmera Car, un helicòpter, moto i diversos drons. Un total de 170 càmeres amb més de 100 km de cablejat, i prop de 70 càmeres especials. Tots els mitjans necessaris per oferir imatges de la màxima qualitat fins i tot en els trams més exigents de la visita, com els desplaçaments del papamòbil.
Aquest dijous s'ha presentat la programació especial de RTVE per a la cobertura de la visita del papa Lleó XIV a Espanya. En l'acte, presentat per Oriol Nolis al Palau Robert de Barcelona, han participat: Ana María Bordas, directora de Producció de Continguts de RTVE; David Picazo, director de Continguts de l'àrea d'Informatius i programes no diaris de TVE; Pilar Bernal, directora de Continguts Digitals Informatius, i Sonia Urbano, directora de RNE Catalunya i Ràdio 4. A més, hi han assistit alguns dels professionals que formen part de la cobertura especial de RTVE: Cristina Villanueva, Gemma Nierga i Jaime Gutiérrez.
Ana María Bordas ha explicat que "aquesta cobertura té una rellevància internacional, ens bolquem totalment en aquests esdeveniments extraordinaris. És una cobertura difícil però molt il·lusionant". A més, ha detallat: "La 1 estarà molt bolcada, hi haurà especials al matí i a la tarda, no només els serveis informatius, sinó que també veurem què està passant als carrers, l'ambient i les mesures de seguretat. RTVE posarà en marxa un desplegament dels més importants en els últims anys. Hi participem tres centres de producció, Madrid, Catalunya i Canàries, molt coordinats. Esperem que molta gent ens segueixi".
Oriol Nolis ha recalcat: "És un treball en equip de moltíssima gent. Tots treballem i remem junts perquè aquesta cobertura informativa sigui excel·lent. Vull donar les gràcies i reconèixer la feina que està fent tothom". En la presentació ha volgut posar en valor "tota la feina que no es veu, de la gent que hi està al darrere. Així que mireu-nos i escolteu-nos, perquè no tinc cap dubte que serem els que millor ho explicarem".
RTVE Catalunya es bolca amb la visita del Pontífex
RTVE Catalunya realitzarà una cobertura especial de la visita del papa a Catalunya els dies 9 i 10 de juny. RTVE ha preparat un ampli dispositiu informatiu per seguir de prop cada moment d'aquesta històrica visita, oferint als espectadors una programació especial i connexions en directe des dels principals punts del recorregut papal.
Cristina Villanueva ha detallat la cobertura de La 2Cat: "Hi haurà una programació en directe, estem bolcats, estarem a tots llocs, tindrem redactors en tots els punts de directes, ho veurem tot". A més, en referir-se a la vigília de l'Estadi Olímpic, ha afegit: "És una trobada pastoral, però també lúdica. Hi haurà 40.000 persones, molta gent, semblant a les jornades de la joventut".
Els magazins de La 2Cat ('Cafè d'idees', 'El segon cafè', 'L'altaveu al pati', 'L'altaveu' i 'El vespre') i els Serveis Informatius de RTVE Catalunya seguiran la visita del papa Lleó XIV amb connexions en directe del recorregut del pontífex: l'arribada a l'aeroport, la catedral de Barcelona, l'Estadi Olímpic, la presó de Can brians, Montserrat, la parròquia de Sant Agustí i la Sagrada Família.
El dimarts 9 de juny a les 19:45h La 2Cat emetrà un programa especial de la vigília d'oració que oferirà el papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Crisol Tuà serà l'encarregat de narrar aquest moment, acompanyat d'un especialista en litúrgia. I dimecres a les17:30h Oriol Nolis i Cristina Villanueva presentaran un programa amb connexions en directe, que seguirà el recorregut del papamòbil, acompanyats per experts per poder aprofundir en la figura del papa i la seva visita a Catalunya. Comptaran amb el filòsof Oriol Farrés, el capellà de 'La Missa' de La 2Cat Carles Cahuana, l'escriptor Santiago Roncagliolo, la catedràtica de sociologia de la UAB Mar Griera i el redactor de Catalunya Religió Pau Durán. Després connectaran amb la missa de la Sagrada Família narrada per Crisol Tuà i Anna Solé, arquitecta i presentadora de 'Fonamentals'.
Els serveis informatius de RNE a Catalunya - Ràdio 4 faran un doble desplegament per a la cobertura de la visita del papa Lleó XIV per als oients de RNE, Radio 5 i de Ràdio 4 en tots els informatius i programes especials.
A més, a Ràdio 4, dimarts l'informatiu 'Edició Migdia' s'emetrà a les 14:30h des de l'Estudi Mòbil al costat de Plaça Espanya i a les 19h 'El Pla B' farà un especial amb Toni Marín que comptarà amb la narració des de l'Estadi Olímpic amb José María Rubí i Quim Esteban. Sonia Urbano ha destacat que el programa 'El Pla B' comptarà "amb persones que ens ajudaran a analitzar tot el que diu el papa perquè aquest viatge no només té relació amb la religió o l'espiritualitat, sinó també des d'un àmbit sociològic i polític com a cap d'estat".
Dimecres l'informatiu 'Edició Migdía' s'emetrà des de la Sagrada Família i a les 18h i fins a mitjanit començarà un programa especial amb Toni Marín i Sílvia Tarragona per narrar l'arribada de les autoritats a la Basílica, la missa i la consagració de la Torre de Jesucrist. Acabarà amb una taula d'anàlisi del que ha deixat la visita del pontífex.
Sonia Urbano ha conclòs: "Imagineu-vos el viatge sonor que farem nosaltres perquè la força de la paraula serà més important que mai".
TVE estarà en tots els punts d'interès
David Picazo ha explicat el desplegament que es farà des dels serveis informatius: "Està tothom empenyent perquè aquest esdeveniment històric surti endavant, amb el més gran dels criteris i la més gran professionalitat. Un desplegament a l'alçada de la nostra responsabilitat, ja que som els responsables de distribuir-lo al món, del senyal internacional. Són com uns minis Jocs Olímpics en tres seus, l'esforç tècnic és majúscul". També ha remarcat: "Hi haurà fins a 13 especials informatius que emetrem per La 1, el Canal 24 horas, RTVE Play i les xarxes socials. A Madrid hi haurà tres punts d'interès principals. L'esdeveniment més multitudinari serà el de la missa a Cibeles; el més simbòlic i que donarà la volta al món, serà la inauguració de la Sagrada Família, i el més emotiu, les trobades amb els migrants a Canàries".
El desplegament dels Serveis Informatius de TVE començarà el dissabte 6 de juny amb l'emissió en directe a La 1 i al Canal 24 horas de l'arribada del Pontífex a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, prevista a les 10:30h i les trobades institucionals a les 11:30h al Palau Reial. Presentaran Lourdes Maldonado i Igor Gómez des de Torrespaña i Marc Sala des de l'Almudena.
Dissabte a la tarda, Lourdes Maldonado i Marc Sala conduiran a La 1 i al Canal 24 hores un altre especial, que inclourà a les 18h la trobada del papa amb el projecte social 'CEDIA 24 Horas' de Càritas Diocesana de Madrid i posteriorment la Vigília d'Oració amb joves a la Plaça de Lima, prevista a les 20:30h.
El diumenge 7 de juny al matí, La 1 i el Canal 24 horas oferiran un programa especial a càrrec de Pepa Bueno i Marc Sala amb motiu de la Santa Missa des de la Plaça de Cibeles (10:00h), seguida del recorregut del papa pels carrers de la capital. A les 18h, el dispositiu especial liderat per Lourdes Maldonado i Marc Sala es desplaçarà a la trobada 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte', al Movistar Arena, presentat per la periodista de RTVE Lara Siscar al costat de Carlos Franganillo.
El dilluns 8, 'La hora de La 1' informarà de la trobada de Lleó XIV amb el president del Govern, Pedro Sánchez, previst a les 09:30h. A les 10:15h arrancarà Alejandra Herranz en La 1 i al Canal 24 horas un especial per explicar la trobada institucional a les Corts Generals, seguit d'una trobada amb la Conferència Episcopal Espanyola. A la tarda, Pepa Bueno continuarà amb la programació especial amb la retransmissió a La 1 i al Canal 24 horas de l'oració i homenatge a la Mare de Déu de l'Almudena (18:00h) i la trobada amb la comunitat diocesana a l 'Estadi Santiago Bernabéu (19:00h)
El dimarts 9, últim dia del papa a Madrid, 'La hora de La 1' explicarà la trobada amb voluntaris a IFEMA (10:20h). A partir de les 12:00h, des de la ciutat comtal, Alejandra Herranz i Lorenzo Milá conduiran un programa especial a La 1 i al Canal 24 horas que inclourà la seva arribada al Prat, des d'on es desplaçarà a la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia per a una primera oració (13:00h). A la tarda, La 1 i el Canal 24 horas oferiran en directe la Vigília a l'estadi Olímpic de Montjuic (20:00h), amb Cristina Villanueva i Oriol Nolis in situ.
El dimecres 10, des de les 10:35h, especial a La 1 i al Canal 24 horas amb Alejandra Herranz i Lorenzo Milá que inclourà la visita a la presó de Can Brians i la posterior visita a Montserrat (12:00h), on recorrerà la basílica i compartirà un dinar amb la comunitat de monjos benedictins. A la tarda, Pepa Bueno i Gemma Nierga reprendran la programació especial, que inclourà un dels actes més rellevants del viatge, la visita a la Basílica de la Sagrada Família, a les 19:30h, on presidirà la Santa Missa i beneirà la nova torre coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Els actes conclouran amb un espectacle lumínic.
Durant la presentació, Gemma Nierga ha destacat que "tot el que viurem està ple de simbolisme, però el moment de la Sagrada Família per als catalans està carregat de significació, la consagració de la Torre de Jesucrist és un moment molt esperat, no només per als creients". També ha afegit: "És un acte informatiu dins d'un esdeveniment litúrgic de primer ordre. Ens acompanyaran experts en litúrgia i en finalitzar la missa els drons projectaran aquesta frase màxima de Gaudí: 'Primer l'amor, després la tècnica'. Ens ho podríem aplicar nosaltres: primer l'amor, després la informació".
El dijous 11, el Pontífex es traslladarà a Las Palmas de Gran Canària i ho explicarà 'La hora de La 1' a La 1 i al Canal 24 horas. A l'illa destaca la trobada amb persones migrants al port d'Arguineguín, previst a les 11:40h (hora insular), que comptarà en un especial Alejandra Herranz. A la tarda tindrà lloc la missa a l'estadi de Gran Canària, que emetran La 2 i el Canal 24 horas.
El divendres 12, últim dia de visita, es desenvoluparà a Tenerife. Herranz seguirà als comandaments de la programació especial de La 1 i el Canal 24 horas amb la retransmissió d'una visita a un centre de migrants, la missa al Puerto de Santa Cruz i la cerimònia de comiat des de l'aeroport internacional de Tenerife Nord - Los Rodeos, amb sortida a Roma (15:00h).
A més de la retransmissió de tots els actes emesos per La 1, el Canal 24 horas oferirà informació en directe de dos actes addicionals: la trobada amb l'Ordre de Sant Agustí a la Nunciatura Apostòlica el diumenge 7 i la trobada el dimecres 10 a Barcelona amb les realitats de caritat i assistència diocesanes a l'Església de Sant Agustí, tots dos a les 16:30h.
Tota la programació especial comptarà amb el suport dels centres de producció de RTVE a Catalunya i Canàries.
'Informe Semanal' emetrà aquest dissabte, 30 de maig, el reportatge 'Un papa contra la indiferencia', centrat en els llocs que gràcies al seu suport explícit i la seva proximitat van experimentaran una especial visibilitat: el centre de Cáritas a Madrid; l'església de Sant Agustí Nou del Raval, i Arguineguín. Sobre el repte logístic que suposa el viatge, parla amb els alcaldes de les principals ciutats implicades. A més, 'El gran sueño de Gaudí' incideix en el que suposa la benedicció de la Sagrada Família per part de Lleó XIV.
A més de la cobertura a informatius, els programes 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas lenguas' i 'DCorazón' dedicaran una atenció destacada a aquest esdeveniment, amb equips sobre el terreny i reporters al carrer per comptar en primera persona l'ambient, les reaccions ciutadanes i les sensacions que vagi deixant el pas de Lleó XIV per Espanya.
Ampli desplegament de Radio Nacional
Els Serveis Informatius de RNE, amb gairebé 200 professionals en total, han preparat un ampli desplegament amb motiu de la visita. La cobertura començarà el dissabte, 6 de juny, amb un programa especial des de les 10h del matí fins a les 13h de la tarda amb l'arribada del papa i els actes previstos al Palau Reial. Conduït per Pepa Fernández i Juan Ramón Lucas, s'emetrà per Radio Nacional, Radio 5 i Radio Exterior de España.
El diumenge, 7 de juny, programa especial des de les 9:30h del matí fins a les 12h del migdia per narrar la Santa Missa des de la Plaça de Cibeles i el recorregut de Lleó XIV pels carrers de Madrid. Conduït per Pepa Fernández i Adrián Ferro, s'emetrà per Radio Nacional i Radio 5.
El dilluns, 8 de juny, 'Las mañanas' des del Congrés amb motiu de la visita del papa i el discurs que pronunciarà el Pontífex des de l'Hemicicle. De 6 del matí a 12:20h amb el suport de la redacció parlamentària de RNE, s'emetrà per Radio Nacional, Radio 5 i Radio Exterior d'Espanya.
El dimarts, 9 de juny, emissió especial de l'informatiu 24h, amb Rosa María Molló, des de Barcelona. Els micròfons de RNE es traslladen fins a l'Estadi Olímpic de Montjuic i els seus voltants. L'endemà, dimecres 10 de juny, emissió especial de l'informatiu 24h, amb Rosa María Molló, des de Barcelona, amb especial atenció a la visita a la Sagrada Família, i amb la narració de Germà Garcia i Eva Albiol.
Carlos Núñez pren el relleu el dijous 11 de juny amb l'emissió de Mediodía RNE des del port d'Arguineguín. L'endemà, divendres 12 de juny el programa s'emetrà des del Puerto de Sant Cruz.
Durant tota la visita, Radio 5 emetrà finestres informatives diàries en els punts que marqui l'agenda oficial del papa a Madrid, Barcelona i Canàries. Tota la programació comptarà amb el suport dels centres de producció de Catalunya i Canàries; el corresponsal de RNE a Roma, Jordi Barcia i les àrees de Societat, Nacional i Local Madrid de RNE.
Anàlisi, dades i context a RTVE Noticias
RTVE Noticias prepara una àmplia cobertura informativa, digital i de servei públic de la visita del Papa. El portal web especial 'León XIV a España', ja disponible, serà l'eix de la cobertura digital. Estimularà tota la informació actualitzada sobre la visita: agenda, directes, claus, perfils, vídeos, reportatges, anàlisis, peces de context i continguts de servei públic.
RTVE Noticias desplegarà periodistes de RTVE Noticias i de RNE Digital als principals punts del recorregut per explicar no només els actes oficials, sinó també l'ambient d'aquest esdeveniment amb un diari de la visita amb l'enviat especial, Santi Riesco.
La cobertura de reportatges posa especial èmfasi en el relat ciutadà: com es preparen les parròquies de barri, quin paper tenen els col·legis, com s'organitza el voluntariat, quins records conserven els qui van participar en anteriors visites papals i quin significat té aquesta visita per a creients, no creients i per al conjunt de la societat espanyola. Sense deixar de banda l'impacte social, cultural i econòmic de la visita.
RTVE Noticias prestarà igualment atenció a la informació de servei públic, relativa al dispositiu de seguretat a les ciutats que acolliran actes del pontífex, amb informació sobre mobilitat, accessos, talls de trànsit, recomanacions i la seva possible incidència en la ciutadania.
La setmana prèvia a la visita, l'equip de Vídeo i Audio Digital de RTVE Noticias publicarà un nou capítol del videopodcast 'La Semana de Pepa Bueno', titulat 'Orgullo Católico', que abordarà el moment del catolicisme a Espanya, la identitat religiosa en una societat diversa i secularitzada, i el significat de la visita de Lleó XIV per a diferents generacions de catòlics.
L'1 de juny, RTVE Noticias estrenarà l'especial 'La Sagrada Família. 100 años después de la muerte de Gaudí', un recorregut visual i explicatiu per la basílica, en tres capítols, elaborat per l'equip de Datos RTVE Noticias i ideat per Jaime Gutiérrez. Un especial que combina vídeo, dades i infografies per explicar la història, l'arquitectura, el simbolisme i la transformació d'una de les grans icones culturals i religiosos d'Espanya i escenari de la visita.
Pilar Bernal ha descrit que "és una experiència editorial, un recorregut pel fet arquitectònic i per la figura de Gaudí". També ha destacat: "L'experiència i iconografia religiosa d'un temple per a creients i no creients. L'usuari pot accedir, amb dos prescriptors, com Cristina Villanueva i Carlos del Amor. És la primera vegada que fem aquest especial en català, castellà i anglès i pensat per consumir-lo a totes les plataformes digitals".
A més, RTVE Noticias compta amb un especial multimèdia dedicat a la Sagrada Família amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, mort a Barcelona el 1926. El projecte s'articula en tres capítols, Naixement, Passió i Glòria, que tracen un recorregut complet des dels orígens del temple sota la direcció de Gaudí fins a la seva evolució com a símbol universal de Barcelona i gran obra col·lectiva inacabada del segle XXI.
L'especial és fruit d'un treball de llarg recorregut, liderat per Jaime Gutiérrez. Carlos del Amor presenta i condueix la versió en castellà, mentre que Cristina Villanueva ho fa en català, en el que suposa un exercici inèdit de desdoblament narratiu amb dues veus pròpies de la casa. Un desplegament audiovisual dirigit pel realitzador Antonio Casado.
Cristina Villanueva valora l'experiència com "un regalàs immens". "Poder entrar dins i veure tots aquests secrets, com la va pensar i com la va idear... veure-ho materialitzat és la bellesa en la seva versió més àmplia. És bellesa pura la de Gaudí, la de la Sagrada Família i la d'aquest especial multimèdia. Us convido a veure aquests tres capítols", ha afegit.
Per la seva banda, Jaime Gutiérrez, ha destacat: "La Sagrada Família és l'obra de la vida de Gaudí, dedico més de la meitat de la seva vida i amb aquest projecte proposem als usuaris un recorregut per la seva biografia".
També es desenvoluparan formats participatius i interactius, com 'Qui és el teu papa?'.
La cobertura tindrà una distribució multiplataforma, amb continguts específics per a RTVE Play, la web de RTVE Noticias, l'app, xarxes, amb vídeos curts, explicatius, directes i peces verticals. L'objectiu serà combinar immediatesa, profunditat i formats accessibles per a públics diversos. Hi haurà també col·laboracions especials en altres espais de RTVE, i amb firmes i veus expertes com Antonio Montero, director de 'Pueblo de Dios'.