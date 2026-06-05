Un centenar de docents entren als Serveis Territorials del Barcelonès i reclamen la dimissió de Niubó
- La protesta coincideix amb el tercer dia de vaga a Catalunya, l'endemà del rebuig al preacord amb d’Educació
- A les 10 hores els docents partiran en tres columnes des de diferents punt de la ciutat fins a Arc de Triomf
Primeres accions dels docents en el tercer dia de vaga a Catalunya. Un centenar de docents han entrat aquest divendres al matí a l’edifici dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional del Barcelonès, situat al passeig de la Zona Franca, a l'inici d'una nova jornada de vaga del sector educatiu. Els manifestants, convocats pels sindicats CGT, COS i la Intersindical, han cridat consignes contra la consellera d’Educació, Esther Niubó, i han desplegat pancartes reclamant-ne la dimissió.
A Barcelona, a partir de les 10 hores els docents sortiran en tres columnes des de diferents punts de la ciutat i confluiran al migdia a l’Arc de Triomf, des d’on arrenca la manifestació unitària.
Rebuig al preacord amb Educació
La mobilització arriba l'endemà de la votació que el professorat ha rebutjat sobre el preacord signat divendres passat entre el Departament d’Educació i els sindicats majoritaris. Segons els resultats de la consulta impulsada per USTEC, la Intersindical i la CGT, el ‘no’ es va imposar amb un 65,1% dels vots, amb una participació del 61,11% del cens docent.+
El text rebutjat preveia, entre altres mesures, un nou complement salarial de 50 euros l’any 2026 —que hauria d’arribar als 173 euros el 2029—, la convocatòria de 5.000 càtedres en dos anys i l’increment progressiu del 30% del complement específic.
Tercera jornada de vaga a tot Catalunya
Aquest divendres se celebra, doncs, la tercera vaga d’abast català del cicle d’aturades convocat aquest tercer trimestre i suma, en conjunt, el dissetè dia de vaga del curs, si es tenen en compte les mobilitzacions territorials i les de la Plataforma 0-3. El nou cicle va començar el 7 de maig amb una aturada a les escoles bressol i va continuar els dies 12 i 27 de maig.
Les vagues van ser convocades per USTEC, la CGT i la Intersindical després de l’acord assolit al març entre Educació, CCOO i UGT, que la resta de sindicats van considerar insuficient.
Tot i que amb la vaga d’aquest divendres es tanca el calendari inicial d’aturades, els sindicats no descarten noves mobilitzacions a partir de la setmana vinent per incrementar la pressió sobre el Departament d’Educació.
El Govern, compromès amb el preacord
Per la seva banda, la consellera d’Educació, Esther Niubó, ha reiterat el “compromís” del Govern de desplegar el preacord, malgrat el rebuig majoritari del professorat. Niubó ha fet una crida a la “responsabilitat” de la comunitat educativa i ha demanat als sindicats una “reflexió profunda” sobre l’escenari obert.
La consellera ha convocat aquest divendres una reunió amb els sindicats signants del preacord per valorar la situació, una trobada a la qual USTEC ja ha anunciat que no assistirà a causa de la vaga.