Els docents rebutgen el preacord entre sindicats majoritaris i Educació
- Ha guanyat el 'no' amb un 65,1% de vots i un 61,1% de participació
- USTEC es mostra "satisfeta" amb la consulta i fa una crida a la vaga: "Demà, tothom a Arc de Triomf"
Els docents han rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La proposta no ha rebut prou suport per tirar endavant i s'obre un nou cicle de mobilitzacions al sector educatiu. Aquest divendres hi ha convocada una vaga unitària a Arc de Triomf.
A la consulta, que ha finalitzat aquest dijous al migdia i que estava impulsada per USTEC, CGT i la Intersindical, ha guanyat el 'no' amb un 65,1%. Hi han participat el 61,1% dels professionals del cens, és a dir, 60.686 docents d'un total de 99.305.
Els professionals havien d'escollir entre dir 'sí' al preacord o 'no' i comprometre's a fer les vagues necessàries fins a final de curs. USTEC i Professors de Secundària, signants del preacord, han fet campanya pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical han defensat el 'no'.
El text contemplava un augment de 6.400 dotacions, un increment salarial de 600 euros bruts al mes de cara al 2029, contemplant l'augment estatal, i compensar el deute dels sexennis. Els docents han decidit que aquest preacord és insuficient i ara s'obren diversos escenaris.
USTEC fa una crida a la vaga
USTEC s'ha mostrat "satisfeta" amb la xifra de participació en la consulta i ha assegurat que "és històrica". La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha afirmat que els hi dona "més força" per continuar negociant i mobilitzar-se amb "més fermesa". Per això, ha fet una crida a la vaga: "Demà, tothom a Arc de Triomf".
“📢 @USTECSTEs es mostra "satisfeta" amb la consulta del preacord i fa una crida a la consellera per reunir-se "demà mateix".— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 4, 2026
🗣️ "És històric. Ens dona molta més força poder continuar negociant i mobilitzar-nos amb més fermesa" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/44zfK3C0Wi“
I diu que ara la pilota està sobre la teulada del departament d'Educació: "És un missatge clar a la consellera Niubó: cal anar molt més enllà del preacord que hem consultat". Així, demana que es reuneixi amb els sindicats "demà mateix".
D'altra banda, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha garantit que continuaran "treballant" al costat de la comunitat educativa per millorar l'educació i per la "preeminència" del català a les aules. Des de Junts, la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha assegurat que "això va de dignitat" i que els mestres “fan una esmena a la totalitat” al Govern i als seus socis. La CUP ha titllat de "bufetada monumental" la dels docents al Govern i ha exigit la "reobertura immediata" de les negociacions.
Professors de Secundària avala el preacord
Els afiliats de Professors de Secundària sí que han avalat el preacord signat divendres amb un 63,2% dels vots. El sindicat va decidir impulsar una consulta entre els seus afiliats en paral·lel a la d'USTEC, CGT i Intersindical entre tot el col·lectiu docent.
La consulta ha assolit un 52,9% de participació i el 'no' ha rebut un 36,8% dels vots. El sindicat ha explicat que signarà el preacord, però ha afegit que pren nota que més d'un terç de la seva afiliació l'ha rebutjat. Amb aquests resultats, ha desconvocat la vaga prevista per aquest divendres.