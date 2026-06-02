Més de 45.000 estudiants afronten unes PAU marcades per la vaga docent
- Les biblioteques a Barcelona, en vaga indefinida durant les setmanes prèvies a la Selectivitat
- Les proves incorporen una prova pilot per detectar dispositius electrònics
Més de 45.000 estudiants catalans s'examinaran a les proves d'accés a la universitat del 9 a l'11 de juny. Una Selectivitat marcada enguany per la vaga de docents a tota Catalunya, que ha generat incertesa entre l'alumnat, així com per la vaga de biblioteques a Barcelona.
Unes proves que enguany registren una xifra rècord d'inscrits i que inclouran per primer cop una prova pilot per detectar possibles dispositius electrònics. No es preveuen incidències per la visita del papa Lleó XIV, que coincidirà amb les dates dels exàmens, més enllà de possibles afectacions de mobilitat a Barcelona.
Influirà la vaga de docents?
La vaga de docents a Catalunya, que s'ha allargat durant diverses setmanes, ha generat incertesa sobre el desenvolupament de les PAU i sobre la preparació de l'alumnat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat, però, que de moment no hi ha hagut problemes per trobar professors vigilants o correctors.
Els sindicats majoritaris, de fet, ja han desconvocat la vaga després d'assolir un preacord amb Educació, que ara queda pendent de ser validat a través d'una consulta.
Tot i això, el conflicte no s'ha tancat del tot. Alguns sindicats minoritaris mantenen mobilitzacions i convocatòries de vaga. Aquest escenari manté encara la sensació d'incertesa al sistema educatiu, tot i que el gruix de la comunitat docent ja ha recuperat la normalitat en els centres.
D'altra banda, les biblioteques de Barcelona han començat una vaga indefinida per reclamar millores salarials i laborals i que coincideix amb els exàmens de Selectivitat. Això implica tancaments i restriccions de servei als espais d'estudi.
Detectors de dispositius electrònics
Per primer cop, es farà una prova pilot per incorporar detectors d'aparells digitals, com els telèfons mòbils, els rellotges intel·ligents i els auriculars, entre altres. Totes les seus de tribunals disposaran d'aquests detectors i els controls es faran de manera aleatòria entre els diversos tribunals.
Tots els aparells hauran d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un 0 a la prova. A més, se li poden imposar altres sancions per part de la comissió organitzadora de la PAU, que li pot anul·lar tots els exàmens.
Per evitar suspicàcies, el Departament recomana als alumnes portar rellotges analògics, i s'intentarà que a totes les aules hi hagi rellotges grans a les parets, que es projecti l'hora amb projector o que el professor vagi apuntant l'hora a la pissarra de tant en tant.