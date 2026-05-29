Reunió decisiva a Educació sota la pressió de la tancada dels sindicats
- Les parts mantenen el bloqueig en la negociació salarial mentre continua la protesta a Via Augusta
- El Departament defensa una pujada de fins a 400 euros i els sindicats ho rebutgen per insuficient
Educació i sindicats afronten hores decisives per intentar desencallar el conflicte laboral que afecta les escoles i instituts catalans des de fa mesos.
Les dues parts s'han assegut a negociar en aquesta setena reunió per intentar tancar un acord definitiu o abocar el sector a un trencament total. La distància en matèria salarial es manté com el principal obstacle.
Tancament a la Conselleria
Després d'una trobada de més de quatre hores sense entesa aquest dijous, els sindicats van arribar a la conclusió que la postura del Govern segueix sent la mateixa i es van tancar a passar la nit a la seu del Departament.
Una estratègia perquè Esther Niubó es presentés a la taula de negocació i que va conseguir que respongués a la crida i es reunís breument amb ells.
A l'exterior, un centenar de docents van tallar el trànsit de la Via Augusta de Barcelona com a protesta. Aquest divendres la tancada i la mobilització s'han mantingut a l'espera del resultat de la nova trobada.
“📢 @USTECSTEs denuncia la manca de voluntat negociadora del Departament i assegura que no es mourà d'allà fins que s’obri una negociació real | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 29, 2026
➕ Info: https://t.co/5bQ7eSvERQ pic.twitter.com/uNY0ZfjeYb“
400 euros reals o "matemàtiques creatives"?
La darrera proposta per escrit del Departament posa sobre la taula un increment salarial de prop de 400 euros bruts mensuals a desplegar en un termini de quatre anys (fins al 2029), a més de la incorporació de 7.000 noves dotacions de personal.
Segons els càlculs, el 2029 els mestres cobrarien 267,33 euros més al mes i els professors de secundària 273,36 euros, una xifra que surt d'aplicar l'increment del 30% del complement específic en tres anys (i no en quatre, com es va pactar al març amb CCOO i UGT). A aquesta quantitat se li sumaria un nou complement lineal que aniria dels 46,90 euros actuals fins als 125 euros el 2029.
“📢 @CGTEnsenyament carrega contra Educació per no atendre les seves demandes.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 29, 2026
"El govern del PSC torna a fer matemàtiques creatives" | @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/5bQ7eSvERQ pic.twitter.com/yZHhlL6gXg“
USTEC, Professors de Secundària i la CGT rebutgen aquests números. Consideren que la Conselleria està fent "matemàtiques creatives" i que està "inflant" la xifra sumant-hi uns increments estatals que ja estan previstos per l'administració central per a tots els funcionaris i que els fons propis són només d'uns 120 o 333 euros.
Niubó es planta: "No podem anar endavant i endarrere"
Educació ha estat contundent i ha assegurat que assumirà l'augment del complement estatal —encara que no hi estigui obligat— per poder arribar a la xifra de 400 euros. A més, recorda que fa unes setmanes els mateixos sindicats van proposar aquesta quantitat per aturar les mobilitzacions.
La consellera considera que està "doblant" l'esforç de l'acord del març i ha tancat la porta a reobrir altres carpetes o complements específics per a tutors: "No podem anar endavant i endarrere", ha advertit.
Un bloqueig que sotmet la ràtio i l'escola inclusiva
Des d'USTEC es lamenta que l'enrocament en la matèria salarial no hagi permès poder tractar adequadament altres punts de la negociació crucials per a ells, com la reducció de les ràtios a les aules.
Mentre que la CGT alerta que les millores plantejades pel que fa a l'escola inclusiva encara queden "molt lluny del que seria un acord acceptable".