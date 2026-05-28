Els sindicats tornen a seure amb Educació mentre continuen les mobilitzacions
- Després de la gran mobilització d'aquest dimecres arreu de Catalunya, els sindicats es mostren optimistes amb la nova reunió
- Educació avança que la proposta que presentaran aquest dijous a la reunió serà la "definitiva"
Sense acord de nou entre sindicats i departament d'Educació per la proposta salarial. La reunió d'aquest dimecres, la sisena des que els docents han començat la vaga, ha durat més de tres hores i les parts han debatut les diferents opcions de complements salarials. Tot i això, no hi ha hagut entesa i les mobilitzacions i talls viaris continuen aquest dijous.
De fet, les parts s'han emplaçat a una nova reunió aquest migdia per apropar posicions. La consellera, Esther Niubó, ha avançat durant la Comissió d'Educació i Formació Professional que la nova proposta serà "la definitiva" i que és "més completa" que la d'aquest dimecres pel que fa als recursos per l'escola inclusiva i a l'augment salarial.
"📚 Niubó assegura que la nova proposta que presentaran a la reunió serà "la definitiva".— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 28, 2026
El Departament havia ofert dimecres una pujada del nou complement lineal pels docents, passant dels 35 euros que oferien dimarts als 46. Això implicaria un augment de sou de 340 euros mensuals d'aquí a tres anys, una millora que els sindicats demanen que s'arribi als 460.
A partir de les 15 h, es trobaran a la seu del Departament mentre continuen les mobilitzacions al Maresme, al Vallès Oriental i Occidental. De fet, la jornada ha començat amb un tall a la C-32 a Mataró que ha durat prop de dues hores, com ja s'havia fet en les darreres setmanes.
Els sindicats, decebuts amb la proposta
La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, s'ha mostrat decebuda a la sortida de la reunió pel fet que no s'hagi parlat del desplegament dels recursos de l'escola inclusiva i assegura que "demanar un compromís, però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament". Així mateix, espera que a la trobada d'aquest dijous el Departament faci una nova oferta "realment generosa".
En aquest sentit, Segura ha acusat CCOO i UGT de "bloquejar" les negociacions. La portaveu d'USTEC ha remarcat que els dos sindicats del pacte del març "no volen sortir del marc de l'acord", perquè qualsevol avenç suposaria posar en entredit aquell pacte i deixar CCOO i UGT "en evidència".
Els sindicats són optimistes després de la força mostrada dimecres i esperen que aquest dijous sigui "l'últim" dia" de mobilitzacions, segons la delegada d'USTEC a Mataró, Anna Torralbo. I ha avisat que si Educació no porta una proposta concreta les accions seguiran i "probablement seran més contundents".