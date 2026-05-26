Educació i els sindicats acosten posicions després de la nova proposta salarial del Govern
- El Govern planteja 35 euros mensuals per a tots els docents, accelera l'acord salarial amb CCOO i UGT i obre la porta a compensar els sexennis
- Aquest dimecres hi ha una vaga unitària a Barcelona i una nova reunió entre les parts
Encara sense acord entre el Departament d'Educació i els sindicats docents. La negociació, però, ha entrat en una nova fase després que el Govern hagi posat sobre la taula la seva primera proposta de complement salarial universal.
Educació cedeix en algunes reclamacions
Planteja un complement lineal d'uns 35 euros mensuals bruts per a tot el professorat a partir del 2026, que es consolidaria en els anys següents i que podria augmentar el 2029. Fins ara, les propostes se centraven en complements singulars, vinculats a determinats perfils o càrrecs.
A més, proposa accelerar l'increment del 30% del complement específic pactat amb CCOO i UGT i així reduir el calendari d'aplicació de quatre a tres anys.
Alhora s'obre a reconèixer i pagar el deute acumulat dels sexennis; una de les principals reclamacions entre els docents.
Els sindicats mantenen les vagues
Els representants sindicals consideren positiva la millora lineal per a tota la plantilla i que s'hagi acceptat abordar el tema dels estadis, però insisteixen que les xifres continuen sent "insuficients". Algunes organitzacions plantegen que el complement hauria de ser com a mínim de 60 euros mensuals.
La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, remarquen que el Departament ha començat a explorar la proposta sindical, la qual cosa suposa un canvi respecte a les trobades anteriors, però que a hores d'ara no hi ha entesa.
Tot i els avenços, es manté la convocatòria de vaga unitària per aquest dimecres. La jornada coincideix amb una nova aturada del sector i amb una nova reunió entre les parts per intentar encaminar la negociació.