CCOO defensa que l'acord amb Educació "es pot ampliar" amb els pressupostos
- La portaveu de la Federació d'Educació de CCOO, Ester Vila, reivindica que el pacte és "flexible"
- El sindicat assegura que "en quatre anys els docents estaran cobrant 500 euros més al mes"
Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya defensa que l'acord amb el Departament d'Educació és "flexible" per incloure millores salarials pels docents i per reforçar el desplegament de l'escola inclusiva amb l'aprovació dels pressupostos. La portaveu de la Federació d'Educació del sindicat, Ester Vila, reivindica que el pacte és "un molt bon acord, amb més de 40 mesures i 2.000 milions d'euros".
"Es pot agilitzar i es pot ampliar si tenim pressupostos, i una part pot anar a Educació, o si es millora el finançament autonòmic", ha assegurat Vila en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4.
Des de Comissions han criticat que des del sindicat USTEC hagin demanat a ERC i Comuns que no aprovin els pressupostos si no es resol el conflicte laboral que mantenen amb el Govern. "Nosaltres tenim una mirada més àmplia. Necessitem diners perquè el país funcioni en tots els sectors", ha defensat Vila.
Sobre el principal escull en les negociacions entre Educació i els sindicats convocants del cicle de vagues, com és l'increment salarial, la portaveu de CCOO ha assenyalat que "en quatre anys els docents estaran cobrant 500 euros més al mes". És a dir, que en el 2029 percebrien una quantitat com la que demana USTEC.
Segons Vila, aquest augment correspon a la revisió salarial de l'11,5% pels empleats públics que aplicaria el govern de l'Estat, així com la pujada progressiva del 30% del complement autonòmic: "Amb aquests dos acords, podem donar aquestes xifres".
CCOO ha convidat els sindicats que no han signat l'acord amb Educació a sumar-s'hi. En aquesta línia, Vila ha defensat que el pacte aconsegueix més personal pel curs vinent per atendre la inclusió a les aules, que s'eliminin les sobreràtios i que s'eviti el tancament de línies. A més, la portaveu ha destacat que s'ha aconseguit un augment de sou de 400 euros mensuals pel personal de suport d'atenció educativa i s'ha creat una taula sobre l'etapa 0-3 anys i sobre els centres d'educació especial.