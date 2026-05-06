Els docents afronten el final de curs amb un nou cicle de mobilitzacions arreu de Catalunya
- Talls de trànsit i accions simbòliques per visibilitzar el conflicte educatiu
- Els sindicats adverteixen que sense una negociació justa el conflicte es pot allargar fins el pròxim curs
Una trentena de docents han iniciat a l'Hospitalet de Llobregat el calendari de protestes previst fins a final de curs amb un tall de trànsit al carrer Sant Rafael, a l'altura de l'avinguda Isabel la Catòlica. Amb missatges com "educació pública i de qualitat" o "més recursos i menys discursos", el professorat ha volgut fer visible el malestar per les condicions a les aules i la manca de recursos.
Un dels objectius de la jornada, asseguren, és informar la ciutadania i l'alumnat de l'inici d'un nou cicle de vagues que s'estendrà durant tot el mes. Els docents denuncien que les seves demandes no s'estan complint i reclamen solucions urgents. Adverteixen que el final de curs dependrà de si el Departament d'Educació accedeix a negociar.
Pressió al Consorci d'Educació
En paral·lel, a Barcelona, sindicats com USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical han dut a terme una acció simbòlica al Consorci d'Educació, empaperant l'espai amb lemes a favor de la vaga i millores laborals. Sota el lema "sense acord, no acabem el curs", han escenificat el tret de sortida d'aquestes protestes.
Els representants sindicals han fet una crida a la consellera d'Educació, Esther Niubó, a fixar una data per reprendre les negociacions. Asseguren que no rebutgen el diàleg, però avisen que les mobilitzacions només s'aturaran si s'assoleix un acord que respongui a les necessitats del sector.
Divisió sindical: acord amb CCOO i UGT sota debat
El conflicte té l’origen en l'acord signat al març entre el Govern, CCOO i UGT, que no compta amb el suport de la resta de sindicats. Aquest pacte preveu millores com increments salarials amb pagaments d'uns 800 euros més a la nòmina de maig, el reforç de l'escola inclusiva amb més d'un miler de professionals i un augment del pressupost educatiu del 25% en quatre anys.
Des de CCOO defensen que es tracta d'un acord "bo i necessari" i rebutgen reobrir la negociació, tot i mantenir la mà estesa a la resta de sindicats perquè s'hi sumin. Alerten, però, del risc que les vagues derivin en frustració si no aconsegueixen resultats concrets.
Un conflicte obert fins a final de curs
Els sindicats insisteixen que l'acord no respon a les demandes majoritàries del professorat i reclamen reducció de ràtios, menys burocràcia, millores salarials més significatives i més recursos per atendre la diversitat a les aules. També expressen preocupació pel retrocés del català, la falta de mesures estructurals i la incorporació dels Mossos d'Esquadra de paisà dins dels centres.
Amb convocatòries de vaga imminents i mobilitzacions arreu del territori, el sector educatiu afronta un final de curs marcat per la tensió. El professorat, a més a més, adverteix que sense una negociació justa, el conflicte es mantindrà obert també de cara al pròxim curs.