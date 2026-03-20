Els docents culminen una setmana de protestes amb una vaga de professorat i personal educatiu
- Les marxes provoquen talls de trànsit a la Meridiana, la Gran Via i la Diagonal
- A les 12.30 hores està prevista una gran manifestació a Barcelona
Punt final a una setmana de mobilitzacions arreu del territori dels docents catalans. Aquest divendres se celebra una nova jornada de reivindicació i una crida la vaga general per docents de tot Catalunya, tant de la pública com de la concertada, així com personal d'atenció educativa, d'administració i serveis i del lleure educatiu. De dilluns a dijous s'han fet vagues per territoris.
Des de primera hora del matí, milers de professionals del sector s’han mobilitzat a Barcelona en diverses columnes de manifestants que conflueixen a la plaça Tetuan, des d’on arrenca la manifestació unitària cap al Parlament.
Les protestes han comptat també amb la participació del personal de l’escola inclusiva i altres col·lectius vinculats al sistema educatiu.
Mobilitzacions en diversos punts de la ciutat
Les columnes de docents han sortit des de diferents punts de Barcelona al llarg del matí. Una de les principals marxes ha arrencat des de la Meridiana, a l’altura de Fabra i Puig, mentre que a la Gran Via s’han organitzat dues columnes, una des de la Ciutat de la Justícia i una altra des de la Rambla Prim.
La darrera marxa ha sortit de la plaça Francesc Macià, on centenars de docents s’han concentrat abans d’iniciar el recorregut.
Talls de trànsit i afectacions
Les mobilitzacions han provocat talls importants en la circulació. Destaquen les afectacions a la B-20, la ronda de Dalt, tallada a Santa Coloma de Gramenet i a la zona de la Vall d’Hebron en tots dos sentits.
També hi ha hagut incidències destacades a la Meridiana, la Gran Via i la Diagonal, amb restriccions de trànsit en diversos trams.
Reivindicacions del sector
La vaga ha estat convocada per sindicats com USTEC-STEs, Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical, que reclamen millores laborals i salarials. Entre les principals demandes hi ha un increment del complement específic superior al 30% en quatre anys, així com una reducció de les ràtios, més recursos per a l’escola inclusiva i més personal als centres.
També exigeixen una reducció de la càrrega burocràtica i la reobertura de les negociacions amb el Govern.
Divisió sindical per l’acord amb el Govern
Els sindicats convocants consideren insuficient l'acord signat aquesta setmana entre el Govern i CCOO i UGT. Aquest pacte inclou una reducció progressiva de les ràtios, una inversió de prop de 300 milions d’euros per a l’escola inclusiva i millores salarials per al personal d’atenció educativa.
Malgrat això, les organitzacions convocants insisteixen que cal renegociar les condicions en el marc del comitè de vaga. El Govern, per la seva banda, descarta reobrir les converses i insta els sindicats a sumar-se a l’acord existent.