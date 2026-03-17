Les mobilitzacions docents es concentren a la zona de Tarragona amb talls i una manifestació
- Els docents intensifiquen les protestes per segon dia cnsecutiu amb talls de carreteres i accessos al Port de Tarragona
- La mobilització culmina amb una manifestació a la ciutat, amb diferències en les xifres de seguiment
Segon dia de protestes dels docents convocats pel sindicat USTEC per reclarmar millores i en contra de l'acord entre els grans sindicats i Educació. Per segon dia consecutiu s'han tallat carreteres i accessos, aquest cop centrades a la zona de Tarragona.
Els docents han concentrat aquest dimarts les mobilitzacions al Camp de Tarragona amb diversos talls viaris. Les accions han afectat a primera hora del matí punts clau de la mobilitat. La jornada de protesta té com a punt àlgid la manifestació convocada al centre de Tarragona en el segon dia de vaga educativa.
Talls a Montblanc i accessos al Port
A primera hora del matí, una cinquantena de manifestants han bloquejat l’accés a l’AP-2 i l’N-240 a Montblanc amb pneumàtics i el suport de tractors. Paral·lelament, unes 150 persones han tallat els accessos al Port de Tarragona per l’A-27, provocant retencions i deixant desenes de camions atrapats. Ravolta pagesa s'hi ha sumat a la protesta.
Els talls s’han allargat aproximadament dues hores i s’han aixecat cap a les deu del matí. Tot i això, s’han mantingut afectacions a la mobilitat mentre els manifestants es desplaçaven a peu cap a Tarragona per participar en la protesta central del migdia.
Manifestació a Tarragona
Un cop finalitzats els talls, els participants han iniciat una marxa per l’A-27 en direcció a la plaça Imperial Tàrraco, on està convocada la manifestació principal. La protesta es desenvolupa sense incidents destacats i amb presència dels Mossos d’Esquadra.
Les mobilitzacions també s’han estès a altres punts del territori, amb marxes lentes de vehicles i talls puntuals en municipis com Tortosa o el Vendrell.
Divergència en les dades de seguiment
Pel que fa al seguiment de la vaga, hi ha diferències entre les dades sindicals i les del Departament d’Educació.
Segons USTEC, la participació se situaria al voltant del 70% amb dades parcials dels centres, mentre que el Departament d’Educació la rebaixa fins a l’11,2 % del personal convocat dels Serveis Territorials del Penedès, Tarragona, i Terres de l'Ebre.
Reivindicacions del col·lectiu docent
Els participants reclamen més recursos per al sistema educatiu, una reducció de les ràtios a les aules i menys càrrega burocràtica. També denuncien una pèrdua de prestigi de la professió i alerten d’una situació que consideren de deteriorament del sistema educatiu.
Els sindicats adverteixen que, si no hi ha avenços en les negociacions amb el Departament d’Educació, es podrien convocar noves jornades de vaga.