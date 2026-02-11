Vaga educativa amb mobilitzacions arreu de Catalunya
- Afectacions viàries, el seguiment de la vaga i les manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa
Els docents catalans viuen aquest dimecres una jornada de vaga amb talls de carreteres a primera hora i manifestacions convocades a les principals ciutats.
La protesta vol posar el focus en les condicions laborals i els recursos de l’educació pública. El Departament d'Educació situa el seguiment de la vaga en l’11,9%.
-
13:14
Demanen la compareixença de Parlon i Trapero per l'acció dels Mossos en les manifestacions
Els grups parlamentaris d'ERC, Comuns i la CUP registren la petició de compareixença de Núria Parlón, consellera d’Interior, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre diversos fets que consideren greus per part dels Mossos d’Esquadra vinculats una suposada vulneració del dret de vaga del professorat. Per altra banda, volen que responguin per una manera de procedir que veuen incorrecta en les actuacions policials relacionades amb activitats d’extrema dreta i les mobilitzacions en defensa de drets.
-
12:52
Marxa des dels Jardinets de Gràcia fins a Educació
Els professors es manifesten aquest dimecres a Barcelona coincidint amb la vaga convocada per USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT per reclamar millores laborals i salarials. La marxa parteix dels Jardinets de Gràcia i preveu arribar fins al Departament d’Educació, a la Via Augusta. Entre les consignes s’han pogut sentir crits de 'Niubó dimissió' o veure lemes com ‘Des del bressol fins a la universitat, educació pública i de qualitat’ o ‘Si ens seguiu maltractant aviat us faltaran docents’.
-
12:44
Educació confia que la proposta serà "punt d'inflexió" per als sindicats
El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Giménez, ha confiat que la proposta que es plantejarà als sindicats el 19 de febrer suposi un "punt d'inflexió" per arribar a un acord. Aquesta proposta, que Educació preveu presentar en la reunió de la Mesa Sectorial prevista per al 19 de febrer, inclou un increment del complement específic, tot i que no ha concretat de quant. Giménez ha reconegut que aquesta pujada no permetrà resoldre una situació que "no s'ha tocat en 20 anys", però ha defensat que sí que suposa un primer pas.
-
11:49
Les Marxes lentes compliquen la circulació en algunes carreteres
“¿ Ara hi ha dos punts amb marxes lentes:— Trànsit (@transit) February 11, 2026
¿C-33 Mollet del Vallès
¿C-42 entre l'Aldea i Tortosa
¿¿ Segueix-ne l'evolució al web https://t.co/PuiIYnBtin#SCT #mobilitat #manifestacions“
-
11:30
Tallada 10 minuts la C-33 a Montcada i Reixac
La C-33 ha estat tallada durant més de 10 minuts aquest matí en direcció Barcelona quan personal de manteniment de l’autopista ha fet aturar la trentena de vehicles que participaven en una marxa lenta que es dirigia a la capital catalana per sumar-se a la manifestació convocada en el marc de la vaga de mestres. La protesta, que ha sortit a les 10 del matí de Granollers, ha transcorregut sense incidents i sense provocar retencions importants fins que tot just entrar a la C-33 des de la C-17 una furgoneta amb dos operaris de manteniment ha aturat els vehicles per circular a baixa velocitat. Després d’alguns moments de tensió que no han anat a més, l’arribada d’una patrulla dels Mossos ha obert de nou la circulació.
-
11:20
L'escola Minerva de Lleida obre portes amb el 12% d'alumnes
En concret, han anat al centre 44 dels 341 alumnes que hi ha matriculats. Els professors compleixen els serveis mínims i dels 38 docents que hi treballen, aquest dimecres n'hi ha 6 que s'han escollit per sorteig, ja que la gran majoria volia secundar la protesta. Justament en aquest centre, dimarts a la nit diversos professors van fer una tancada per elaborar pancartes i ultimar els detalls de les accions de protesta a la ciutat. La manifestació principal sortirà a les 12.30 h de la plaça Ricard Viñes.
-
11:00
Comencen quatre marxes lentes a Girona per exigir menys ràtios i més personal
Els docents gironins exigeixen menys ràtios i més personal. Ara arrenquen quatre marxes lentes i acabaran la protesta als serveis territorials d'Educació.
“¿¿ Els docents gironins exigeixen menys ràtios i més personal.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 11, 2026
Comencen quatre marxes lentes i acabaran la protesta als serveis territorials d'Educació.
¿¿ Gemma Esteve | @radio4_rne pic.twitter.com/RAzKSKlDEu“
-
10:30
Niubó assegura que entén i comparteix les demandes del professorat
En un missatge a X, Niubó ha remarcat que l’aturada d’aquest dimecres és un “clam de reconeixement d’una professió que requereix tot el suport del Govern”. “Des d’Educació entenem i compartim les demandes per enfortir el sistema educatiu i mantenim la voluntat de diàleg amb els sindicats per poder arribar a un acord social que ens permeti contribuir a la millora educativa del nostre país”, ha indicat la consellera, que es troba de baixa.
“La vaga d¿avui de la comunitat educativa és un clam de reconeixement d¿una professió que requereix tot el suport del @govern: recursos per atendre adequadament la diversitat, millores laborals dels docents i personal d¿atenció educativa, consolidació de la reducció de ràtios o¿“— Esther Niubó (@eniubo) February 11, 2026
-
10:20
Educació situa el seguiment de la vaga en l’11,9%
Són dades de dos quarts de deu del matí de només el 12,86% dels centres educatius, que són els que han fet la comunicació corresponent. La següent actualització es farà al voltant de les 13 hores. Per la seva part, fonts sindicals han xifrat la participació en l’aturada en un 85% a les 11 del matí.
-
09:50
Docents del Baix Penedès fan una marxa lenta fins a Tarragona
Els docents del Baix Penedès s'han concentrat aquest dimecres a les nou del matí a la zona educativa del Vendrell per anar en marxa lenta per l'N-340 amb una cinquantena de cotxes fins a Tarragona, on a les 11.30 hores hi ha prevista una manifestació. Demanen "més recursos" per "garantir una inclusió real". "El que demanem és més sou, menys ràtios i menys paperassa", ha resumit.
-
09:23
El Govern insisteix que té una proposta "a punt"
El Govern assegura que està disposat a dialogar amb els sindicats dels docents que aquest dimecres fan vaga. El conseller de la Presidència en funcions de president, Albert Dalmau, ha assegurat a través de les xarxes socials que l'executiu està "absolutament compromès" amb la comunitat educativa per avançar en els "acords necessaris que permetin millorar i enfortir el sistema educatiu". En la mateixa línia, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha insistit que el departament d'educació té "a punt" una proposta per traslladar als sindicats quan vulguin seure a negociar. I ha confiat que es pugui obrir un espai de diàleg i que hi hagi un acord.
-
09:02
Sabotatges a les portes de diversos centres educatius de l'àrea metropolitana de Barcelona
Fonts del Departament d'Educació han explicat que tenen constància que hi ha centres on s'han trobat aquesta situació, mentre que la CGT assegura que s'ha fet un "sabotatge" en uns 115 centres de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les escoles i instituts afectats es troben a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.
-
08:55
Uns 300 docents tallen la rotonda de Borrassà a l'N-II
El tall es preveu que s'allargui fins a mig matí, quan tenen previst marxar cap a la manifestació convocada a Girona. Els concentrats també permeten el pas de vehicles cada tres quarts d'hora. El portaveu de Docents en Vaga de l'Alt Empordà, David Iglesias, denuncia que "la gent està molt cremada" i que calen "canvis" per part del Departament. Iglesias diu que han sortit per reclamar més personal i una millora de sou, que vagi en consonància amb el nivell de vida.
-
08:25
Reoberta la Ronda Litoral en els dos sentits
Un cop aixecat el tall, els manifestants han iniciat una marxa pel carrer paral·lel, dificultant també el trànsit, però finalment han pujat a la vorera, per on han continuat caminant.
“¿ A la ronda de Dalt de Barcelona encara hi ha lentitud i aturades entre el Nus de la Trinitat i Pedralbes en sentit Llobregat i d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs.— Trànsit (@transit) February 11, 2026
¿ A la ronda Litoral hi ha cua de Sant Adrià a la Barceloneta en Llobregat i de Zona Franca al Port en Besòs. pic.twitter.com/gS4tSde9j7“
-
07:58
Tallada la Ronda Litoral a Barcelona
Un centenar de persones ha tallat la Ronda Litoral de Barcelona a l'altura de la Vila Olímpica durant uns 45 minuts amb motiu de la vaga educativa. El tall s'ha fet en els dos sentits de la marxa cap a les 7.20 hores i la protesta s'ha aixecat passades les vuit del matí.
“Vies tallades per #manifestacions a:— Trànsit (@transit) February 11, 2026
¿¿B-10 o Ronda Litoral al Poblenou en ambdós sentits (sortida 23)
¿C-32 a Argentona ¿ Mataró cap a BCN
¿N-II a Vilamalla en ambdós sentits de la marxa pic.twitter.com/ukbbVA4M5d“
-
07:52
Els professors en vaga tallen la C-32 a Mataró en direcció Barcelona
El tall ha durat mitja hora, fins a les vuit del matí. Els Mossos d'Esquadra havien muntat un ampli dispositiu per impedir-ho amb vehicles dels antiavalots a tots els accessos i s'han viscut moments de tensió amb cops de porra dels agents cap als manifestants per evitar que ocupessin la via. Els mestres han saltat finalment per un terraplè per accedir-hi i portar a terme l'acció de protesta que planejaven. La policia els ha acabat encapsulant per dirigir-los cap a una de les sortides de l'autopista i poder alliberar l'autopista.
-
07:33
Vaga de docents a tota Catalunya
Jornada de mobilitzacions convocada pels sindicats educatius. Ha començat de bon matí amb talls a les carreteres i continua amb marxes lentes i manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa.