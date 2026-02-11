Els docents es mobilitzen arreu de Catalunya per "dignificar" l'educació pública
- Els sindicats adverteixen que la vaga “és només l’inici"
- Educació xifra el seguiment en un 11,9% a primera hora
A primera hora del matí, amb el trànsit dens a les entrades de les ciutats, desenes de docents han ocupat carreteres per fer visible el malestar del sector. La jornada de vaga convocada pels sindicats educatius ha començat amb talls viaris i continua aquest migdia amb manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa.
Estan cridats a l’aturada mestres i professors d’infantil, primària i secundària, així com personal assistencial i de lleure. En alguns centres educatius hi ha hagut dificultats per obrir portes perquè s’havien bloquejat els accessos.
“📢 Vaga en el sector de l'educació: reclamen més sou i reduir les ràtios.@USTECSTEs planteja no acabar el curs si el govern no mou fitxa. pic.twitter.com/b0wcw9YKsU“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 11, 2026
Segons el Departament d’Educació, el seguiment de la vaga és de l’11,9% a dos quarts de deu del matí. Les dades corresponen al 12,86% dels centres que han comunicat la informació.
Talls de carreteres
Les protestes han arrencat a partir de les set del matí amb talls en diversos punts del territori. A Barcelona, els manifestants han tallat durant uns 45 minuts la Ronda Litoral en tots dos sentits a l’altura de la Vila Olímpica. També hi ha hagut afectacions a la Gran Via, a la Campana, a la Ronda de Dalt i a l’avinguda Meridiana.
A Mataró, s’ha tallat la C-32 en sentit Barcelona durant mitja hora. A les comarques gironines, han quedat afectades l’N-II a Vilamalla i les sortides de Figueres sud i Girona sud de l’AP-7. També s’han registrat talls a la C-55 a Manresa i Olesa de Montserrat; a la C-59 i a l’N-141c a Moià; a la C-31 a l’Hospitalet de Llobregat i a Verges; a la C-58 a Sant Quirze, i a la C-37 a Valls.
Poc abans de les deu del matí, el Servei Català de Trànsit ha informat que ja no quedava cap via tallada.
USTEC: “És una situació límit”
Els sindicats, però, apugen el to. Andreu Mumbrú, coordinador d’acció sindical d’USTEC, ha advertit que els docents podrien “no acabar el curs si no hi ha una resposta del Govern” a les seves reivindicacions. “Aquesta vaga serà majoritària, però és només l’inici. És una situació límit”, ha dit en una entrevista al Cafè d’idees de La 2 Catalunya i Ràdio 4.
Mumbrú considera que l’aturada té “una magnitud proporcional al malestar i la situació de precarietat dels centres educatius” i reclama “propostes concretes” al Departament d’Educació. “El pressupost no pot ser sempre l’excusa”, ha remarcat.
Entre les principals demandes hi ha un increment salarial per revertir la pèrdua de poder adquisitiu, la reducció de ràtios, menys càrrega burocràtica i més recursos per a l’escola inclusiva.
El Govern apel·la al diàleg
El Govern assegura que manté la mà estesa als sindicats. El conseller de la Presidència en funcions de president, Albert Dalmau, ha afirmat a través d'un missatge a X que l’executiu està “absolutament compromès” amb la comunitat educativa per avançar en els “acords necessaris que permetin millorar i enfortir el sistema educatiu”.
En la mateixa línia, la consellera d’Educació, Esther Niubó, ha assegurat que la protesta “és un clam de reconeixement d’una professió que requereix tot el suport del Govern”, i ha afirmat que l’executiu entén i comparteix les demandes del sector.
