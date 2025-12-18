Vaga a Educació l'11 de febrer per la manca d'avenços en les negociacions
- Després d’un any i mig de converses sense resultats, el professorat denuncia falta de voluntat negociadora del Departament
- La conselleria confirma que no hi haurà concurs de trasllats autonòmic aquest curs
Després d’un any i mig de negociacions entre els sindicats i el Departament d’Educació —amb una tancada pel mig— i sense cap resposta concreta per part de la conselleria d’Esther Niubó, els sindicats USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT han convocat una vaga als centres educatius per a l’11 de febrer. L’aturada anirà acompanyada de mobilitzacions.
El professorat reclama millores laborals i salarials i critica que, després d’una primera trobada, no hagi prosperat el doblament del complement específic autonòmic, una mesura que, asseguren, permetria augmentar el sou a tot el col·lectiu docent. A més, denuncien que aquest curs tampoc es convocarà el concurs de trasllats autonòmic.
Iniciaran les protestes amb una primera mobilització el dissabte 24 de gener, que marcarà l’inici d'un calendari d'aturades.
Denuncien falta de voluntat negociadora
“El Departament ens ha portat una proposta inexistent, zero, cap proposta sobre aquestes qüestions cabdals”, ha denunciat la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura.
Els sindicats asseguren que Educació només ha posat sobre la taula mesures que consideren “menors” i que no afecten el conjunt del professorat, com ara complements puntuals per colònies o iniciatives que, afirmen, venen imposades per llei. En aquest context, lamenten que no hi hagi una voluntat real de negociar.
De moment, mantenen la mobilització del 24 de gener i la vaga de l’11 de febrer, però adverteixen que aquesta podria ser només la primera d’un cicle d’aturades. “No hi haurà aturador si l’administració continua sense oferir cap millora salarial que ens tregui d’aquesta situació tan precària”, ha advertit Segura.
Cau el concurs de trasllats autonòmic
El Departament d’Educació ha comunicat als sindicats que aquest curs no es convocarà el concurs de trasllats autonòmic. Fonts d’Educació justifiquen la decisió pel context derivat dels darrers processos de selecció i estabilització, i asseguren que es vol prioritzar l’estabilitat del professorat i la consolidació dels projectes educatius als centres.
Des de la conselleria recorden que el sistema educatiu català ha viscut en els últims anys un procés d’estabilització “excepcional”, amb un darrer concurs estatal que va adjudicar més de 16.000 destinacions definitives. També al·leguen que s’està desenvolupant una nova plataforma informàtica per garantir una gestió solvent d’un procés de gran abast, i que moltes direccions han demanat un "curs de tranquil·litat i estabilitat interna”.
Educació afirma que vol tancar la legislatura amb un percentatge elevat de personal amb destinació definitiva i es compromet a oferir el curs vinent les places que haurien d’haver sortit enguany. De cara al futur, el Departament estudiarà alternar concursos autonòmics i estatals.
Dos dies de tancada: què reclamen?
Els sindicats CCOO, UGT, USTEC-STEs (IAC), JUNTS-SDRC i CGT del Comitè Intercentres es van tancar al Departament d’Educació el dimecres 10 de desembre. La protesta es va aixecar 48 hores després, un cop pactat un calendari de negociació per abordar les reivindicacions laborals i salarials del col·lectiu.
Entre les demandes principals, reclamen un complement únic de 473 euros per a tot el personal laboral, amb impacte pressupostari inclòs als comptes del 2026, que es cobri durant el primer trimestre de l’any i que sigui compatible amb l’equiparació salarial dels tècnics especialistes en educació infantil (TEEI).
Es tracta d’un complement que ja perceben les educadores de les llars d’infants i que els sindicats volen estendre a tot el personal laboral, com integradores socials, educadors d’educació especial, personal de neteja o cuina.