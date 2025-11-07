Compte enrere per reduir l'abandonament escolar: Educació vol reduir-lo al 9%
- La Generalitat impulsa un Pla d'acció amb l'objectiu de reduir l'abandonament escolar prematur, que actualment suposa el 13,7% dels joves catalans
- Aquest pla busca millorar les trajectòries educatives i augmentar la qualificació de la població
Reduir l'absentisme escolar al 9%. És un dels objectius que persegueix el Departament d'Educació a través d'un ambiciós Pla d'Acció presentat aquest divendres per reduir que els joves deixin de formar-se manera prematura, és a dir, abans d'acabar l'ESO o la formació postobligatòria. Ara mateix el fenomen que afecta al voltant del 13,7% de la població jove del país.
De fet, assolir una reducció d’aquest índex per sota del 9% abans de 2030 és el que marca la Unió Europea. Això es farà mitjançant l'implementació d’accions concretes per assegurar el manteniment dels joves dins del sistema educatiu i garantir la seva inclusió social i laboral a llarg termini.
El el secretari de millora educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, Ignasi Giménez, ha destacat que l’estratègia inclou una sèrie de mesures orientades a garantir trajectòries educatives exitoses i millorar els resultats en l'educació secundària obligatòria i postobligatòria. "Estem davant dun repte de pais. Nessitem ens acompanyin els ens locals, diputacions, fundacions, entitats privades, treballant perque l'abandonament escolar sigui un desl elements claus millora eductiva al conjunt país".
Per què deixen els estudis els joves?
Els motius principals que aboquen als joves a deixar de formar-se són diversos, però el més majoritàri és per desinterès en un 41,8% dels casos. Així ho corrobora l'educadora social del Projecte 'Reconnect-ES ja se centra en un enfocament pràctic per a l’alumnat en risc, Anna Cases: "La majoria de les situacions són per desinformació dels recursos educatius, que existeix una pressió que tenen:'he descollir ara'".
Aquesta iniciativa es va llançar amb l'objectiu de contactar joves que havien abandonat els estudis per orientar-los en les seves opcions educatives. El projecte ha aconseguit que un 15% dels alumnes contactats es reincorporin al sistema educatiu. Segons les dades del projecte, el 32,9% dels alumnes que han tornat a estudiar ho han fet mitjançant la formació professional, una de les vies prioritàries en el Pla d’acció.
Un exemple n'és la Rebeca Franco, que estudia gau mig en Gestió: "L'Anna m'escoltava, parlavem dels gustos i les preferències....el que sí i el que no m'agradava. I poc a poc vam trobar un camí. Em va donar motivació i un propòsit per poder continuar".
Pla d'Acció
L'abandonament escolar abans de temps no només afecta la formació acadèmica dels joves, sinó que també té greus conseqüències socials i laborals, com un major risc d'atur, feina mal remunerada o inclusió social limitada. Per aquest motiu, la Generalitat ha dissenyat el Pla amb l’objectiu de millorar els resultats educatius i incrementar la qualificació de la població jove.
El Pla d'acció inclou estratègies preventives, d'intervenció i de compensació, com itineraris educatius flexibles, activitats extraescolars i el reforç del seguiment d’alumnat en risc. A través d'aquestes iniciatives, el govern busca no només frenar l'abandonament, sinó també garantir que els joves tinguin una oportunitat per continuar amb la seva formació i integració laboral.
Els sindicats el veuen "insuficient"
El sindicat majoritari de l’ensenyament públic a Catalunya, USTEC, qualifica d’insuficient el nou pla del Govern per reduir l’abandonament escolar. Reclama mesures com la reducció de ràtios, més oferta de cicles formatius i reforçar l’Escola d’Adults.
Des de la Fundació Bofill, valoren positivament la diagnosi del pla, però alerten que caldrà veure si la dotació pressupostària és suficient.