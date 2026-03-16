Protestes dels docents col·lapsen Barcelona en l’inici d’una setmana de vaga
- Educació xifra en un 7% el seguiment de la jornada de vaga dels docents
- Les mobilitzacions s'han concentrat a la C-31 a Badalona; la ronda de Dalt i la Gran Via a Barcelona i l'A-2 a Cornellà
La nova setmana de vaga dels docents ha arrencat amb força. Aquesta vegada estan convocats per USTEC, CGT i SPEPC en rebuig a l’acord salarial entre Govern, CCOO i UGT. Els docents han fet visibles aquest dilluns les seves reivindicacions amb múltiples talls de vies d'accés a Barcelona i marxes lentes que han afectat gran part de l’àrea metropolitana.
A primera hora del matí, diversos grups han tallat punts crítics com la C-31, la Gran Via, i la Ronda de Dalt, provocant retencions de 10 quilòmetres a la B23 a l'entrada de la capital catalana i 13 quilòmetres a l'A2 a Cornellà.
Poc després de les set del matí uns 200 manifestants han tallat la C-31 a la frontera entre Badalona i Sant Adrià de Besòs. La protesta ha durat aproximadament una hora i s'ha produït sense incidències.
Només un 7% de seguiment
El Departament d'Educació ha xifrat en un 7% el seguiment d'aquesta vaga, segons les dades facilitades pel 20% dels centres educatius.
La Generalitat ha fixat uns serveis mínims d'un docent per cada tres grups en infantil, primària i secundària; i el 50% del personal d'altres serveis escolars (monitors de menjador, serveis d'acolliment, cuina, extraescolars o atenció a l'alumnat amb necessitats especials).
En centres d'educació especial, ha de treballar la meitat de la plantilla i en guarderies, el 33%.
Cercaviles i mobilitzacions als barris
Un cop finalitzats els talls, una vuitantena de docents ha iniciat una cercavila des de l’escola Rius i Taulet, recorrent diversos centres educatius de Gràcia. Les mobilitzacions han continuat amb nous talls com el de la Travessera de Dalt, mantenint la pressió al carrer.
En total, les protestes han generat fins a 50 km de retencions a les principals entrades de Barcelona: B-23, A-2, C-31, C-58 i C-32. A l’autopista del Maresme, els conductors han arribat a estar 45 minuts parats, trigant una hora a travessar Badalona.
Rebuig massiu a l’acord i crida a una mobilització “històrica”
Els sindicats convoquen aquesta setmana de vaga reforçats pel resultat d’una enquesta pròpia en què el 95% dels 42.965 docents participants ha rebutjat l’acord amb el Govern. Les organitzacions busquen repetir o superar l’èxit de l'11 de febrer, quan 70.000 docents van sortir al carrer a tot el país.
La delegada d'USTEC a Santa Coloma de Gramenet i mestra d'educació especial Patricia Morales assegura que el sector farà "història" aquesta setmana amb una agenda de mobilitzacions "molt gran".
"Demanant que el Govern s'ho replantegi, torni a asseure i escolti la majoria dels treballadors", ha dit en al·lusió al pacte amb CCOO i UGT. "No estem demanant ximpleries, no és només un augment de sou. Estem demanant la millora de l'educació, estem demanant que es millori el futur de la nostra societat", justifica.