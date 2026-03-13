El 95% dels docents rebutgen l'acord amb Educació i els sindicats preveuen "mobilitzacions històriques"
- Prop de 41.000 professors voten en contra del pacte signat amb CCOO i UGT
- Els resultats reforcen les vagues previstes del 16 al 20 de març i la concentració a Barcelona
Després de setmanes de mobilitzacions, vagues i tancaments en centres educatius, el pacte que el Departament d’Educació va signar dilluns amb CCOO i UGT no ha aconseguit apaivagar el malestar al sector, més ben al contrari: una consulta impulsada pel sindicat majoritari USTEC entre el professorat de l’escola pública evidencia un rebuig gairebé unànime a l’acord.
El 94,9% dels 42.965 docents que han participat en la votació telemàtica —uns 40.780 professionals— han refusat el pacte i només 2.185 l’han avalat. Segons el sindicat, la participació equival aproximadament a la meitat de la plantilla estructural del sistema públic.
“🎒 La @USTECSTEs rebutja l'acord amb @educaciocat i manté la vaga educativa de la pròxima setmana— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 13, 2026
👩🏫 Treball fixa uns serveis mínims d'un docent per cada tres aules a Infantil, Primària i ESO
Davant d'aquest escenari, el professorat manté la vaga de la setmana del 16 al 20 de març, amb una concentració divendres a Barcelona.
Un acord "insuficient"
El sindicat ha carregat contra l’acte de signatura de l’acord, que es va fer al Palau de la Generalitat, i que qualifica de “xou de Palau”. Considera que el pacte no resol el conflicte educatiu i que només buscava “tapar-lo amb propaganda”.
Asseguren que el document és “insuficient” en qüestions clau com els salaris, la reducció de ràtios, els recursos per a l’escola inclusiva, el currículum o l’estabilització de les plantilles.
Per això, insta el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el president del Govern, Salvador Illa, a rectificar i a reprendre les negociacions amb una proposta “a l’altura del moment”, aquest cop però, només amb els sindicats convocants de la vaga.
Les noves mesures que han emprenyat els docents
L’acord preveu, entre altres mesures, un increment del 30% del complement salarial autonòmic fins al 2029, una reducció “progressiva” de les ràtios i gairebé 300 milions d’euros addicionals per a l’escola inclusiva.
També incorpora el cobrament de 50 euros per pernoctació en activitats escolars.
Com serà la vaga?
USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical mantenen la convocatòria de vaga del 16 al 20 de març. Les mobilitzacions seran territorialitzades de dilluns a dijous i culminaran divendres amb una jornada de vaga a tot Catalunya i una concentració a Barcelona.
Asseguren que poden tenir un seguiment “històric” perquè consideren que els resultats de la consulta al professorat i el clima als centres evidencien un alt grau de mobilització. Adverteixen, a més, que es faran accions davant de centres educatius, ajuntaments i fins i tot talls a carreteres, que podrien provocar afectacions a la mobilitat.
Pel que fa als serveis mínims, el Govern ha establert la presència d’una persona de l’equip directiu per centre i un docent per cada tres grups a infantil, primària i secundària. A l’educació especial i als serveis de lleure i cuina haurà d’assistir almenys el 50% de la plantilla, i a les llars d’infants, el 33%.