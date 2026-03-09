Educació tanca un acord amb CCOO i UGT, però USTEC i CGT mantenen les vagues
- El pacte preveu un increment salarial del complement autonòmic del 30% en quatre anys
- Els sindicats majoritaris es desmarquen i anuncien una consulta entre els docents
El Departament d'Educació ha arribat aquest dilluns a un acord amb CCOO i UGT per millorar les condicions laborals dels docents. En la quarta reunió de la taula sectorial celebrada aquest dilluns, la Generalitat ha pactat amb aquests dos sindicats un increment salarial del complement autonòmic del 30% en quatre anys. Es tracta d'una millora de 3.000 euros anuals bruts a partir del 2029.
Segons el Departament, els docents catalans passaran d'estar a la cua a ser els tercers millors pagats de les comunitats autònomes de l'Estat. El sindicat CCOO ho ha definit com un "acord històric per al futur de l'educació a Catalunya".
En matèria salarial, també s'ha acordat una compensació de 50€ per nit per les pernoctacions dels docents en colònies i viatges escolars, un increment salarial del 20% pel personal laboral del Departament d'Educació i un complement retributiu pel personal d'atenció educativa (PAS) per valor de 23,2 milions d'euros.
El pacte contempla una inversió global de 2.000 milions d'euros en educació. En aquest sentit, s'ha establert una rebaixa de les ràtios a totes les etapes educatives. En l'educació infantil i primària es redueix a 20 el nombre d'alumnes per aula. Pel que fa a l'ESO, a partir del curs 2027-28, es reduiran de manera gradual dels 30 als 25 alumnes. Per últim, també s'augmenten els recursos per l'educació inclusiva en gairebé 300 milions d'euros.
Consulta a tots els docents
USTEC i CGT han anunciat que mantenen les vagues previstes pel 16 i el 20 de març. Els dos sindicats faran una consulta entre tots els docents perquè votin si accepten la proposta de la Generalitat.
Aquest acord per a USTEC, el sindicat majoritari entre els docents, significa que des del Govern "no volen seguir negociant" i han criticat que s'hagi pactat en la taula sectorial. "L'espai legítim de negociació és la mesa", han indicat en un comunicat. Una crítica compartida per CGT que sostenen que CCOO i UGT només "tenen el 15% de representació a la mesa".
El principal escull de les negociacions que s'havia centrat en l'increment salarial, USTEC creu que no es resol el greuge. "No arriben ni tan sols a un augment equiparable al de l'Estat, és al voltant de 7,5%", han exposat, mentre que dubten que "el col·lectiu avali això".