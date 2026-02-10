La Generalitat estableix serveis mínims per a la vaga educativa de dimecres
- Treball fixa un docent per cada tres aules i reforços específics a especials, llars d’infants i monitoratge
- Ustec considera abusius els serveis mínims decretats i crítica que s'hagin comunicat amb tan poca antelació
La Generalitat ha determinat que, durant la vaga educativa d'aquest dimecres, hi haurà un docent per cada tres aules a infantil, primària i ESO. A més, cada centre haurà de comptar amb una persona de l’equip directiu, garantint així un mínim de funcionament en l’activitat essencial.
Dispositiu especial per a col·lectius vulnerables
Als centres d’educació especial, s’ha fixat que estarà operativa la meitat de la plantilla, mentre que a les llars d’infants es garantirà el 33% del personal. L’objectiu és assegurar l’atenció mínima dels alumnes amb més necessitats.
Menjadors, extraescolars i monitoratge
Els serveis de menjador, cuina, acollida, extraescolars i suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials hauran de mantenir el 50% del personal. En el cas del complex educatiu de Tarragona, es garanteix també la meitat del personal de cuina i menjador, una persona de manteniment per torn i els serveis habituals d’infermeria, vigilància i tutors nocturns.
Paper de les direccions dels centres
Les direccions escolars, un cop escoltat el Comitè de Vaga, hauran de definir el personal “estrictament necessari” per complir aquests serveis mínims. El Departament de Treball recorda que han de ser prestats, preferentment, per personal que no exerceixi el dret de vaga.
Rebuig frontal d’USTEC
El sindicat USTEC ha qualificat els serveis mínims d’“abusius” i critica que s’hagin publicat amb tan poca antelació. Considera un “despropòsit” que es fixin a menys de 24 hores de la mobilització, dificultant l’organització als centres i, segons diuen, buidant de contingut el dret de vaga, especialment en escoles petites i rurals.