Manifestació dels sindicats educatius per exigir millores
- La USTEC, ASPEPC, CCOO, CGT i UGT demanen a la Generalitat que concreti ja la proposat de millora de retribució salarial
- Les organitzacions sindicals han convocat vaga al sector de cara a l'11 de febrer
Els sindicats han convocat aquest dissabte una manifestació de la comunitat educativa, i la societat en general, a Barcelona per reclamar millores salarials i per al sistema educatiu. La representació dels treballadors acusa la Generalitat d'incomplir el "compromís explícit" de presentar-los una proposta salarial a la reunió prevista per dijous passat.
La USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT alerten que "sense proposta salarial, no hi ha negociació". Segons el calendari pactat entre els sindicats i Educació, i anunciat al desembre, la trobada de dijous havia de tractar la reducció de la càrrega burocràtica. Els sindicats asseguren, però en un comunicat que tenien "un compromís explícit del Departament de portar una proposta retributiva a aquesta mesa".
Des de la conselleria indiquen que treballen en aquesta proposta d'increment del complement salarial, però han insistit que no està encara a punt per poder-la plantejar a les organitzacions sindicals. Les mateixes fonts lamenten que aquesta fos l'excusa perquè els representants sindicals decidissin no presentar-se a la trobada.
Els sindicats reclamen un increment del sou per pal·liar la pèrdua de més d'un 20% del poder adquisitiu en la darrera dècada. "No acceptarem reunions buides, sense documents ni compromisos clars", deixen clar en un comunicat. El malestar dels treballadors s'ha traduït en la convocatòria d'una mobilització aquest dissabte a l'Arc de Triomf i en l'anuncia d'una vaga al sector l'11 de febrer.