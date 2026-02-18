Educació proposa augmentar un 15% el complement específic dels docents fins al 2029
- Aquest increment suposaria prop de 1.500 euros més l’any per als 97.000 docents del sistema educatiu català
- USTEC veu "insuficient" l'increment retributiu proposat i demana una reunió amb Illa
El Departament d’Educació ha proposat incrementar de manera progressiva el complement específic que cobren els docents, amb un augment anual del 3,75% fins a arribar al 15% el 2029. Aquest increment suposaria prop de 1.500 euros més l’any per als 97.000 docents del sistema educatiu català.
Segons ha detallat Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa, la mesura "és realista" i comportarà un cost addicional de 300 milions d’euros per al Departament. A més, ha assenyalat que, en tractar-se d’una modificació “singular i excepcional”, l’augment salarial implicaria que el professorat assumeixi tasques vinculades a l’escola inclusiva i a l’orientació.
Giménez ha subratllat que "és la primera vegada en 25 anys que es planteja una millora del complement específic". Actualment, la quantia ronda els 700 euros mensuals —724 euros a Secundària i 708 a Primària— i l’increment previst faria pujar la xifra fins als 800 euros mensuals el 2029.
“📚 Educació proposa un increment salarial de 1.500 euros anuals als docents per acabar amb el conflicte | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 18, 2026
➕ Info: https://t.co/4EaEL7z2Ig pic.twitter.com/LUTKSkm7td“
Distància amb les demandes sindicals
Tot i la proposta, el sindicat educatiu USTEC la considera una oferta "insuficient" i "de mínims". Reclamen increments més elevats, reducció de ràtios, menys burocratització i una calendarització clara de les mesures pendents. Alerten que, si no hi ha canvis, “el conflicte anirà a més”.
Davant la proposta, USTEC ha sol·licitat una reunió urgent amb el Govern per abordar la situació i insisteix que el plantejament actual no respon a les necessitats reals dels centres i del personal docent. La negociació continuarà a la Mesa sectorial, on també es tractaran altres millores organitzatives.
Pressió dels centres sobre Educació
Almenys dos centres educatius de Ponent han decidit suspendre les sortides i colònies dels escolars com a mesura de pressió al Departament . Són l’escola Santa Maria de Gardeny i l’escola Joc de la Bola, segons el sindicat CGT que asseguren que aquestes decisions “no són casos aïllats” sinó l’expressió d’un malestar creixent.
Els centres volen posar el focus en la “responsabilitat personal i professional” que impliquen, la disponibilitat fora de l’horari laboral i les hores extra no compensades, en un context de sobrecàrrega generalitzada.