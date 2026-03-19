Quart dia de protestes del professorat amb mobilitzacions a Girona, el Maresme i el Vallès
- Els manifestants tallen la C-58 a Sant Quirze del Vallès i l'accés a Mataró per la C-60 i la C-32 en ambdos sentits
- Els docents exigeixen al Govern reprendre les negociacions i rebutgen l’acord vigent amb sindicats majoritaris
La quarta jornada de vaga del professorat a Catalunya ha tornat a evidenciar el malestar del sector educatiu. Les mobilitzacions d’aquest dijous s’han concentrat especialment a les comarques de Girona, el Maresme i el Vallès Occidental, amb talls de trànsit i piquets informatius en diversos punts clau.
Els mestres reclamen a la Generalitat que s’assegui a negociar un nou acord de millores laborals i que deixi sense efecte el pacte assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Denuncien que les condicions actuals no responen a les necessitats del sistema educatiu ni del col·lectiu docent.
Talls de carreteres a primera hora
A primera hora del matí, uns 200 manifestants han tallat la C-58 entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell fins les 9 hores del matí. Els concentrats s’han agrupat prèviament en un aparcament proper i han accedit a l’autopista cap a les 7.30 hores, bloquejant primer el sentit Barcelona i posteriorment també l’altre carril.
Amb xiulets i pancartes, els docents han impedit el pas dels vehicles al crit de “vaga, vaga”, generant retencions en una de les vies més transitades de l’àrea metropolitana.
"👩🏫📢Quarta jornada de vaga a l'educació.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 19, 2026
Mobilització també al Maresme
Paral·lelament, a Mataró, centenars de persones han tallat l’accés a la ciutat per la C-60 minuts abans de les vuit del matí. La protesta ha comptat amb el suport dels Bombers, que han fet sonar les sirenes des del parc proper com a mostra de solidaritat amb les reivindicacions.
A més, la mobilització també ha afectat una altra via principal del Maresme: els manifestants tallen la C-32 a Mataró en els dos sentits. La incidència complica encara més la circulació a la zona i genera importants retencions en els accessos a la ciutat.
Protestes descentralitzades arreu del territori
La jornada d’aquest dijous forma part d’una setmana de protestes del professorat català, amb convocatòries rotatòries per territoris. En aquesta ocasió, la mobilització s’ha focalitzat en Girona, el Maresme i el Vallès Occidental, amb accions que busquen mantenir la pressió sobre el Departament d’Educació.
Els sindicats convocants insisteixen que no aturaran les protestes fins que el Govern accedeixi a negociar un nou marc laboral que inclogui millores reals en les condicions dels docents.