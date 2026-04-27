Els docents protesten contra l'enviament de mossos de paisà als centres educatius
- Desenes de persones es concentren en dos instituts de l'Hospitalet on es volen enviar a agents
- Els sindicats rebutgen la mesura perquè consideren que els centres educatius ja són segurs
Desenes de persones s'han concentrat davant dels instituts Eugeni d'Ors i Margarida Xirgu, de l'Hospitalet de Llobregat, per protestar contra la decisió del Govern de destinar-hi Mossos d'Esquadra de paisà. La mesura forma part d'una prova pilot que inclou 11 centres més amb l'objectiu de millorar la convivència escolar.
Segons la Conselleria d'Educació, en els últims mesos, ha augmentat la conflictivitat en algunes escoles de Catalunya. Per reforçar el benestar de l'alumnat i de tota la comunitat educativa, la Generalitat vol iniciar tasques de prevenció i acompanyament. El projecte preveu la presència estable d'agents de paisà, és a dir, sense uniforme ni armes, dins dels centres. Una figura que actuï com a referent dins dels instituts i s'avanci als conflictes, reforçant la convivència des d'una perspectiva educativa i comunitària.
Rebuig del professorat
Diferents sindicats i part de la comunitat educativa, formada per famílies i professors, s'han posicionat en contra d'aquesta mesura. Tot i que aquest dilluns s'havia d'iniciar la implementació de la mesura, cap dels centres afirma haver rebut confirmació oficial.
Els treballadors dels dos centres han qualificat la iniciativa d'"insult" i denuncien que s'ha pres d'esquena a la comunitat educativa i sense informació prèvia. Segons expliquen, la comunicació es va fer el dia de Sant Jordi i sense detalls concrets. "És una mesura de fets consumats que no ha passat per cap òrgan democràtic", ha criticat Pepa Vidal, professora de l'IES Eugeni d'Ors.
Centres "segurs", malgrat la complexitat
El professorat insisteix que, tot i ser centres de màxima complexitat, són espais "segurs" i amb una convivència "sana". "Tenim els mateixos problemes que qualsevol barri amb molta població immigrada, però els alumnes s'hi senten segurs", ha defensat Vidal.
L'alumnat també ha mostrat el seu rebuig. Denuncien manca total d'informació a les famílies i consideren que la iniciativa és "un atac racista i estigmatitzador", ja que la majoria d'estudiants són d'origen estranger i en situació de vulnerabilitat: "En comptes d'incrementar els recursos socials, ens posen policies a les aules", explica un dels alumnes, que també ha criticat el paper dels cossos policials en el seu entorn quotidià.
"Falten recursos educatius"
Des del sindicat USTEC, el delegat Xavi Vilanova ha emmarcat la mesura en un curs marcat per vagues i mobilitzacions per reclamar més recursos i una reducció de ràtios. També ha recordat que el curs va començar amb menys educadors socials, figures clau per gestionar la convivència a les aules. "Ens diuen que no hi ha diners, però es destinen recursos a posar policies en lloc de reforçar l'acompanyament pedagògic", denuncia Vilanova.
Els portaveus municipals d'ERC i Els Comuns a L'Hospitalet també han carregat contra la iniciativa i n'han demanat la retirada immediata. Consideren que, en un context d'"emergència educacional", la prioritat hauria de ser ampliar infraestructures i recursos: "Ens falten com a mínim quatre escoles i un institut, i la resposta és posar policies als centres", protesten.