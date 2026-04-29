USTEC situa l'augment de sou i l'escola inclusiva com els esculls per renegociar un acord amb el Govern
- AFFAC reclama que les protestes dels docents tinguin "la mínima afectació" en els "drets de l'alumnat"
- Un alumne de l'IES Narcís Oller de Valls critica que "les graduacions siguin moneda de canvi per unes reivindicacions"
El conflicte a l'educació continua enrocat després de la convocatòria d'un nou cicle de vagues per a finals de curs i la negativa del Govern a renegociar un nou acord amb els sindicats majoritaris. Des d'USTEC reconeixen que la qüestió salarial és un dels temes que més allunyen a les organitzacions del pacte entre l'executiu català amb CCOO i UGT.
"Hem patit una pèrdua de poder adquisitiu molt gran en les darreres dècades i l'únic que estem demanant és actualitzar els salaris", ha assenyalat Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, convidada a la taula del 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4. En aquesta línia, ha criticat que la Generalitat sí que hagi augmentat el sou als Mossos d'Esquadra.
L'altre escull que manté mobilitzats als docents és el desplegament de l'escola inclusiva. Per a Segura, la solució no passa per "només posar més recursos", sinó un reforç de la plantilla i crear una infraestructura per evitar que "aquest a l'alumne a l'aula no estigui progressant o participant".
Davant la convocatòria de 18 jornades de vagues entre el 12 de maig i el 5 de juny, USTEC admet la seva preocupació per l'impacte de les aturades sobre l'alumnat, però ha apuntat que és més greu la situació actual. "Més ens preocupa la situació que estem vivint als centres, que és absolutament límit", ha afirmat.
En aquest sentit, Segura ha afirmat que "tant de bo" el nou cicle de vagues no hagi de "tirar endavant". A la vegada, ha reconegut que volen "pressionar allà on fa més mal" fent coincidir les aturades amb el final de curs fins que s'arribi a un nou acord que "reverteixi la situació".
Les famílies demanen respectar el dret dels alumnes
La directora de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya (AFFAC), Lidón Gasull, ha expressat el suport de la seva entitat a les reivindicacions del professorat i ha criticat el Departament d'Educació perquè creu que "no va calcular bé, es va precipitar amb l'acord amb sindicats minoritaris".
Gasull sí que ha admès la preocupació de les famílies amb "alguns elements de les protestes". En aquest sentit, ha afirmat que "hi ha límits" i ha demanat "la mínima afectació possible en els drets de l'alumnat". Des d'AFFAC reclamen un esforç per "garantir les sortides escolars que entren dins del projecte educatiu de centre".
Queixes dels alumnes a Valls
En l'institut Narcís Oller de Valls han protestat davant el conflicte laboral dels docents amb el Govern. Yeray Garcia, representant de l'alumnat del Consell Escolar Territorial de Tarragona, ha criticat que la vaga del professorat en aquest centre ha provocat la cancel·lació de les festes de graduació de final de curs.
"Totes les parts han perdut el nord. No podem normalitzar que les graduacions siguin moneda de canvi per unes reivindicacions laborals", ha lamentat Garcia. En aquesta línia, ha afegit que "és un error pedagògic" l'actuació dels docents en el centre: "Estem jugant a poc d'un mes de final de curs amb la il·lusió dels companys".
El representant dels alumnes ha expressat el seu suport a les reivindicacions del professorat, però veu incorrecte que el conflicte laboral s'introdueixi a les aules amb afectacions en el seu dia a dia.
Davant d'aquest cas, USTEC s'ha desvinculat de les mesures de protesta, com les cancel·lacions de sortides i colònies escolars, i ho ha situat en les actuacions de cada centre que "s'estan organitzant des de la base": "És responsabilitat de l'administració que ho aturi i això no sigui així".
Per part d'AFFAC, han fet una crida a la "responsabilitat dels sindicats per arribar a acords amb la comunitat educativa", ja que ha assenyalat que les famílies i els alumnes no tenen "capacitat negociadora amb el Departament d'Educació.