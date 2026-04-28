Els sindicats convoquen un nou cicle de vagues a l'educació entre maig i juny
- USTEC, Professors de Secundària, Intersindical i CGT demanen al Govern negociar "una proposta digna"
- El calendari de mobilitzacions inclou dues manifestacions, tres vagues generals i dotze vagues territorials
Els sindicats USTEC, Professors de Secundària, Intersindical i CGT han anunciat aquest dimarts que han convocat un nou cicle de vagues a l'educació entre els mesos de maig i juny. En concret, la primera mobilització començarà el 12 de maig i la darrera serà el 5 de juny.
En una roda de premsa davant del palau de la Generalitat, els sindicats han instat al Govern que negocïi un nou acord per millorar les condicions laborals i educatives del professorat. "Sense una proposta digna, aquest curs no acabarà amb normalitat", han afirmat en la lectura del comunicat que convoca les vagues. Sobre el pacte assolit entre l'executiu català amb CCOO i UGT, els sindicats convocants sostenen que "l'acord de país ha estat rebutjat massivament i no respon a les necessitats reals dels centres" després de la manifestació multitudinària del 20 de març.
Entre les demandes dels sindicats, demanen "salaris dignes", reduir les ràtios a les aules, reforçar les plantilles, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums escolars. "Ens hi juguem la qualitat de l'educació pública", han assenyalat. Per aquest motiu, han fet una crida a tota la comunitat educativa a "preparar-se per una mobilització sostinguda".
Els portaveus dels sindicats han denunciat que el Govern està "enrocat" en la seva negativa a negociar amb ells. "Si el Departament no reacciona, no descartem emprendre futures accions", ha indicat Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. En aquest sentit, Gil ha apuntat que estudien "pressions" de cara els exàmens de selectivitat.
El calendari de les vagues
Aquest cicle de mobilitzacions del tercer trimestre inclou dues manifestacions unitàries, tres vagues generals i dotze vagues territorials, de les quals pertoquen dues a cada àrea territorial. Les principals cites de vagues a tot Catalunya són el 12 i el 27 de maig, així com el 5 de juny.
El Govern desplegarà l'acord amb CCOO i UGT
El Govern ha reiterat que la seva oferta als sindicats convocants de les vagues a l'educació és "desplegar l'acord amb UGT i CCOO". La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha manifestat en la roda de premsa després del consell executiu que "manté la mà estesa", així com el seu "respecte al dret de vaga".
En contra els mossos de paisà
Els sindicats educatius han aprofitat per tornar a demanar al Govern que retiri el pla pilot per desplegar agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en 13 instituts de Catalunya. "No donarà resposta a les situacions de conflictivitat a les aules. És una proposta que no ve consensuada ni negociada", ha criticat Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. Per la seva banda, Professors de Secundària veuen la mesura com un "reconeixement del fracàs del sistema educatiu" i una "falta de respecte" als professors per la pèrdua d'autoritat davant l'augment de les agressions. El seu portaveu, Ramiro Gil, ha defensat que "s'ha de revertir reconeixent la tasca del professorat".