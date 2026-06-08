Nova vaga educativa en plena PAU i coincidint amb la visita del papa
- Concentració a les 11 hores a plaça Espanya per minimitzar l'afectació a la selectivitat
- Dalmau defensa fer compatible "el dret a la mobilitat" amb la vaga dels docents
Una marea de samarretes grogues tornarà a ocupar aquest dimarts els carrers de Barcelona. Pancartes, megàfons i talls puntuals de trànsit marcaran la nova protesta dels docents, en una data especialment sensible: coincideix amb el primer dia de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i amb l'arribada del papa Lleó XIV.
Són tres esdeveniments de gran impacte, que converteixen la jornada en un repte de mobilitat. El Govern ja va recomanar als estudiants sortir amb més antelació de casa i a la resta fer teletreball.
Concentració després de l'inici d'exàmens
Els sindicats educatius han acordat iniciar els trajectes en bus cap a Barcelona a les 9 hores per no interferir amb els alumnes que realitzen la selectivitat. El primer examen de les PAU, si no es produeix cap incidència, començarà precisament a aquesta hora.
“Habemus autobosus!— USTEC·STEs TARRAGONA (@USTEC_Tarragona) June 8, 2026
📌 9 juny
⏰ 11h Plaça d’Espanya (Barcelona)#VagaEducativa#DignitatEducativa#EmergenciaEducativa pic.twitter.com/pIw7iOIuLE“
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat aquest dilluns al Cafè d'Idees de La 2 Catalunya i Ràdio 4 que el Govern està disposat a abordar els "temes de fons" que afecten el sistema educatiu, però ha demanat responsabilitat als convocants de la vaga.
La concentració està prevista a les 11 hores a la plaça Espanya i recorrerà el centre de la ciutat fins al Parlament de Catalunya.
Nova manifestació el 14 de juny
Més enllà de la vaga d'aquest dimarts, els sindicats USTEC, CGT, CNT, COS i Intersindical ja preparen una nova mobilització de gran format per al pròxim dissabte 14 de juny a Barcelona, des de Jardinets de Gràcia.
Segons ha explicat la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, l'objectiu és "exigir al PSC un canvi en l’educació pública" i ampliar el suport de les famílies i del conjunt de la societat.