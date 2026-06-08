Dalmau defensa el "dret a la mobilitat" per la visita del papa i les PAU davant la vaga dels docents
- El conseller de Presidència demana "responsabilitat" als docents i els convida a "seguir parlant dels problemes de fons"
- Dalmau carrega contra la crida de Puigdemont a rebre Lleó XIV amb xiulets: "Així no s'ajuda la llengua"
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha defensat el "dret a la mobilitat" de la ciutadania durant aquesta setmana que coincideixen la visita del papa Lleó XIV i les proves de selectivitat amb una nova convocatòria de vaga dels docents. En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Dalmau ha manifestat el seu "respecte del dret a vaga" i ha demanat "fer compatible" l'aturada dels mestres d'aquest dimarts amb els actes del pontífex i les PAU, a la vegada que confia "poder seure en una taula i anar baixant aquest conflicte".
“☕ @AlbertDalmau confia que el dret a vaga dels docents sigui "compatible" amb la visita del papa i les PAU— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 8, 2026
🗣️ "La gent té el dret a la mobilitat. Confiant que, més d'hora que tard, siguem capaços de tornar a seure en una taula"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/VwG4p3pHHv“
Des del Govern ha expressat la voluntat de "diàleg, acord i posar recursos" a l'educació, així com la seva disposició a "seguir parlant dels problemes de fons". En aquest sentit, el conseller ha fet una crida a la "responsabilitat" i a "no perjudicar ni el final de curs ni l'arrencada de curs".
Entre les reivindicacions dels docents, com el desplegament de l'escola inclusiva, Dalmau ha defensat que "és un bon model" però que necessita "una reflexió" i reforçar-ne el personal per garantir la inclusió a les aules. "Hem de veure quines són les limitacions i hem d'obrir noves places d'educació especial", ha argumentat.
“☕ @AlbertDalmau demana "una reflexió" sobre l'escola inclusiva i posa sobre la taula "noves places d'educació especial"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 8, 2026
🗣️ "La inclusiva és un bon model. Ara, hem de veure quines són les limitacions. També hem de guanyar places d'educació especial"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/9VC37C5eLc“
Sobre els fracassos de les negociacions i que els dos acords amb sindicats no hagin acabat amb el conflicte a l'educació, Dalmau ha negat que el Govern s'hagi equivocat. "Defenso el país dels acords, i no del bloqueig. Vàrem signar amb aquells que volien signar", ha afirmat. En aquesta línia, ha criticat la "dinàmica del tot o res" perquè considera que "al país l'ha deixat en res moltes vegades".
El conseller ha assenyalat que entén que els professors estiguin emprenyats, però ha atribuït la situació a les escoles als anteriors governs "per no voler afrontar el problema i mirar cap a un altre cantó" durant els últims 15 anys. Així doncs, ha reivindicat els dos acords, on s'han posat 2.700 milions d'euros pel sistema educatiu i que s'hagi incrementat el complement específic dels docents per passar, segons els càlculs del Govern, dels tercers pitjors pagats de l'Estat als més ben remunerats.
Crítiques a Puigdemont per la protesta durant la visita del papa
Pel que fa a la visita del papa a Barcelona, Dalmau ha carregat contra la crida de Puigdemont de rebre a Lleó XIV amb estelades i xiulets per protestar per la presència del català en els actes a Catalunya i que no s'inclogués en la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família. "Així no s'ajuda la llengua. Tant de bo aquests esforços en xiular i escridassar la gent, tant de bo s'haguessin posat en posar places al Consorci per a la Normalització Lingüística perquè aquestes persones que han arribat a Catalunya, haguessin après català", ha criticat, a la vegada que ha afegit: "Ens hem trobat el país, sense les places suficients per l'aprenentatge del català".
“☕ @AlbertDalmau carrega contra la crida de Puigdemont a rebre Lleó XIV amb xiulets | @KRLS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 8, 2026
🗣️ "Així no s'ajuda la llengua. Tant de bo aquests esforços s'haguessin posat en posar places al Consorci per a la Normalització Lingüística"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/mAplHduD6K“
El conseller creu que és un "missatge molt important" que el papa visiti Catalunya i "parli el català" i confia que hi hagi "presència del català" en la benedicció de la torre de Jesucrist. "Ho hauríem de celebrar i posar en valor d'una persona que és nord-americana i no va néixer a Tavertet", ha assenyalat.
Davant les crítiques dels col·lectius laïcistes, també ha indicat que la visita del papa a Catalunya costarà prop de 2 milions d'euros públics que es finançaran amb la taxa turística. "També destinem diners públics al Tour de França o al Mobile World Congress cada any", ha destacat Dalmau, mentre que veu "normal" que el "govern es faci corresponsable" davant un esdeveniment on hi haurà més d'un miler de periodistes internacionals.
Reclama el suport de Junts al finançament
Una de les prioritats del Govern és aconseguir que s'aprovi la reforma del finançament autonòmic al Congrés el pròxim curs polític. En aquesta línia, Dalmau ha demanat el suport de Junts perquè creu que "ha de poder formar part de la solució". Ha de fer una reflexió de si es vol mirar el partit des de la barrera i posant pals a les rodes o ajudar que el país funcioni", els ha instat.
“☕ @AlbertDalmau reclama que Junts "ha de poder formar part de la solució" sobre el finançament— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 8, 2026
🗣️"Tenim aquesta oportunitat. Ha de fer una reflexió de si es vol mirar el partit des de la barrera i posant pals a les rodes o ajudar que el país funcioni"
📲https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/IAKokEdgvc“
El conseller ha reivindicat la necessitat dels 4.700 milions d'euros que aportarà el nou finançament per "afrontar els problemes del país". A la vegada, ha advertit que si la ciutadania "està una mica farta" de la incapacitat per arribar acords: "L'alternativa que això no funcioni, el bloqueig, són formacions antisistema, populismes i extrema-dreta".
Sobre l'ascens d'Aliança Catalana que pronostiquen les enquestes, Dalmau creu que el seu projecte "està condemnat al fracàs": "On ha governat aquesta internacional ultra, ha generat un embolic descomunal. Si no fem que el país funcioni, només deixarem espai als que han vingut a rebentar-ho tot".
“☕ @AlbertDalmau creu que el projecte d'Aliança "està condemnat al fracàs"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 8, 2026
🗣️ "On ha governat aquesta internacional ultra, ha generat un embolic descomunal. Si no fem que el país funcioni, només deixarem espai als que han vingut a rebentar-ho tot"
📲https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/YzPu9RfG5t“
Preguntat pels últims delictes violents a Catalunya, Dalmau ha manifestat la "preocupació" del Govern i ha defensat "mà dura" i "tolerància zero". A la vegada, també ha reivindicat que els fets delictius estan baixant a Catalunya i que s'ampliarà la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 efectius.