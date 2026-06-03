Sánchez impulsa uns nous pressupostos socials amb el finançament en l'horitzó
- Sánchez anuncia l’inici dels pressupostos generals amb focus en habitatge, cohesió social i reducció del deute públic
- El cap de l'executiu demana a Junts que s'avingui a negociar el nou model de finançament per tenir-lo llest aquest any
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat a la reunió del Cercle d’Economia que l’executiu iniciarà aquesta setmana els tràmits per elaborar els Pressupostos Generals de l’Estat. L’ordre del Ministeri d’Hisenda es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), amb la previsió de portar el projecte al Parlament durant el segon semestre.
Sánchez ha subratllat que els nous comptes públics tindran un fort component social, amb l’objectiu de redistribuir la riquesa i reforçar l’Estat del benestar. En aquest sentit, ha destacat que els serveis públics han d’estar a l’altura de les necessitats de la ciutadania i s'ha fixat l'horitzó d'aquest any per tancar la proposta de finançament autonòmic.
“🏛️ Pedro Sánchez anuncia l'inici dels tràmits d'un "projecte ambiciós" de pressupostos de l'estat que serveix per resoldre els problemes de finançament | @ilianaviera @RTVECatalunya pic.twitter.com/IyRr6VvYFd“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 3, 2026
Habitatge, eix central de la proposta
El cap de l’Executiu ha situat l’habitatge com una de les prioritats clau del projecte, amb el que ha qualificat com el major desplegament de recursos públics en aquest àmbit de la democràcia. La mesura busca donar resposta a l’accés a l’habitatge, una de les principals preocupacions socials.
Alhora, Sánchez ha defensat que aquests pressupostos mantindran la línia de responsabilitat fiscal, amb la voluntat de continuar reduint el dèficit públic i situar el deute per sota del 100% del PIB abans de finalitzar la legislatura. També ha remarcat la coordinació amb la Unió Europea i l’obertura a noves relacions econòmiques internacionals.
“🌐 Pedro Sánchez anuncia al @CdEconomia que el Govern enceta els tràmits per aprovar els pressupostos generals de l'Estat— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 3, 2026
🗣️ "Seran socials, tindran l'habitatge com a prioritat i seguiran la línia de la responsabilitat fiscal" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/fLZN3SVP2v“
El finançament autonòmic
Finalment, el president ha descartat un avançament electoral i ha defensat que la política econòmica del Govern “està funcionant”. L’objectiu, ha afirmat, és culminar un nou model de prosperitat compartida, que inclogui també la proposta d’un nou sistema de finançament autonòmic.
En aquest sentit, ha recordat que Catalunya ha rebut 60.700 milions d'euros addicionals, respecte al període de l'administració anterior: un 52% més. "Volem fer un pas més, amb la reforma del finançament autonòmic i la quitança de part el deute de les CCAA de 83.000 milions, perquè es faci càrrec el Govern" ha destacat. En aquest sentit, ha convidat a Junts a negociar la proposta presentada pel seu govern.
Oposició del PP al nou finançament
La presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà, ha assegurat en una entrevista al programa Cafè d’Idees de La2Cat que hi ha la percepció que el PP no té cap voluntat de donar suport al nou model de finançament autonòmic plantejat pel govern de Pedro Sánchez. Garcia-Milà ha remarcat que la reforma és necessària després de més d’una dècada de caducitat del sistema actual.
Segons Garcia-Milà, tant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com el president de la Xunta, Alfonso Rueda, han expressat clarament el seu rebuig al model. L’argument principal és que consideren que la proposta s’hauria d’haver negociat entre totes les comunitats autònomes i no accepten un acord “tancat”.
“☕ Teresa Garcia-Milà, presidenta del @CdEconomia, creu que el PP "no té cap intenció" de donar suport al nou model de finançament | @VSanclmnt— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 3, 2026
🗣️ "És una llàstima"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/dRgV65PtHI“
Moció instrumental aparcada
Garcia-Milà també ha apuntat que no li sorprèn la negativa de Feijóo a asseure’s amb el PSOE per abordar grans qüestions d’Estat. Ha avançat que aquesta qüestió també serà plantejada al president Pedro Sánchez, evidenciant la manca de consens polític en temes clau.
En aquest context, el líder del PP ha proposat una moció instrumental per convocar eleccions, però la iniciativa ha topat amb el rebuig de diversos partits. Junts ha suggerit una reunió amb Carles Puigdemont, oferta que Feijóo ha descartat, mentre que el PNB, amb el lehendakari Imanol Pradales, ha rebutjat participar en una operació que impliqui VOX, tancant així la porta a la proposta popular.
“🌐 El lehendakari, Imanol Pradales, reconeix que un canvi de govern amb Vox "només encén les alarmes"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 2, 2026
🗣️ "El moment és complicat, però hem de mirar més enllà de l'avui" | @CdEconomia @RTVECatalunya pic.twitter.com/hGsg7Oponq“