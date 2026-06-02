Feijóo rebutja negociar “favors” amb Junts i PNB per arribar a la Moncloa
- El president del PP descarta al Cercle d'Economia buscar “dreceres”: "Retornaré la decència al país, amb ajuda o sense"
- Les paraules de Feijóo arriben després que Junts l'hagi instat a veure's amb Carles Puigdemont
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartat buscar “dreceres” per accedir al govern espanyol i ha assegurat que no demanarà ni oferirà "favors" polítics. La seva intervenció al Cercle d’Economia arriba l’endemà de plantejar una possible moció de censura instrumental amb l’objectiu de forçar un avançament electoral en un context de tensió parlamentària.
Feijóo ha defensat la necessitat d’un“projecte net” per a Espanya i ha promès “retornar la decència” amb o sense el suport d’altres partits. Ha insistit que la seva actuació es basarà en les seves conviccions i en una actitud de “responsabilitat democràtica”, en un moment que considera marcat per una situació política “insostenible”.
Pressió sobre els socis de la investidura
El líder popular ha intensificat la pressió sobre Junts i el PNB, a qui considera clau per a una eventual majoria alternativa. Ja en intervencions anteriors havia advertit aquests partits que el seu suport al govern de Pedro Sánchez podria “passar factura”, en referència a les seves decisions parlamentàries.
Les declaracions coincideixen amb la resposta de Junts, que, per boca del seu secretari general Jordi Turull, ha reptat Feijóo a reunir-se a Waterloo amb Carles Puigdemont si vol negociar una proposta “seriosa”. Aquest moviment evidencia la centralitat de la formació independentista en l’actual equilibri de forces al Congrés, especialment després del seu distanciament amb el PSOE.
Preocupació institucional i context general
En paral·lel, la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà, ha expressat preocupació per les presumptes irregularitats en la política espanyola i ha reclamat reforçar els mecanismes de control i de rendició de comptes. Aquestes alertes se sumen al clima de desconfiança institucional que plana sobre la política estatal.