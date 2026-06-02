Salvador Illa i Alfonso Rueda s’enfronten pel nou finançament
- El president de la Generalitat reclama a les CCAA del PP una propsta concreta sobre el nou finançament
- El president gallec defensa un sistema basat en el cost real dels serveis i acord entre autonomies
L'entesa entre les Comunitats Autònomes per renovar el model de finançament sembla una mica més lluny. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president de la Xunta, Alfonso Rueda, han mostrat posicions més que enfrontades durant una taula rodona del Cercle d’Economia, que han compartit amb el lehendakari, Imanol Pradales.
Illa ha defensat la necessitat d’un sistema alternatiu a l’actual, que considera caducat i desigual. Segons ha exposat, hi ha diferències com que Cantàbria rep fins a 1.500 euros més per càpita que altres comunitats pitjor finançades. Ha insistit que la proposta del govern espanyol busca que “ningú perdi i guanyin els pitjors finançats” i ha posat l'exemple que l'ajustament deixaria la diferència en 450 euros.
“🌐 Salvador Illa defensa al @CdEconomia un nou model de finançament on "no hi perd ningú i guanyen els pitjor finançats"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 2, 2026
🗣️ "Lamento que hi hagi qui invalida la proposta pel seu origen" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/0cbpTJZEL8“
Recursos addicionals per a les comunitats
El president català ha destacat que el Govern central posarà a disposició de les comunitats autònomes fins a 20.000 milions d’euros per reforçar els serveis públics. Illa ha criticat els "qui rebutgen el model pel seu origen polític sense entrar a valorar-ne el contingut".
Per la seva banda, Alfonso Rueda ha carregat contra el plantejament, que considera que arriba “tancat des de la Moncloa” i impulsat per un govern “en absoluta debilitat”. El dirigent gallec ha denunciat que el que es busca és "dividir" les comunitats i ha defensat que “allò que és de tots s’ha de decidir entre tots”.
“🌐 Alfonso Rueda rebutja al @CdEconomia la proposta de finançament d'un Govern "en absoluta debilitat"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 2, 2026
🗣️ "Em genera molt poca credibilitat. El que és de tot ho hem de discutir entre tots" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/UBDbx9Dj8v“
Crida al diàleg i a propostes alternatives
En resposta, Illa ha instat les comunitats governades pel PP a presentar alternatives concretes: “la millor manera d’iniciar un diàleg és amb propostes”. Ha remarcat que, mentre el govern espanyol ha posat una proposta sobre la taula, no s’han presentat alternatives detallades des de l’oposició.
“🌐 Alfonso Rueda rebutja al @CdEconomia la proposta de finançament d'un Govern "en absoluta debilitat"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 2, 2026
🗣️ "Em genera molt poca credibilitat. El que és de tot ho hem de discutir entre tots" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/UBDbx9Dj8v“
Alfonso Rueda, ha qüestionat durament el nou model de finançament autonòmic, assegurant que no ha estat impulsat directament per l’Executiu de Pedro Sánchez, sinó per “un partit que parla amb el Govern”, en referència implícita a ERC. Rueda ha reclamat que qualsevol acord passi per un diàleg multilateral des del principi, amb totes les comunitats assegudes a la mateixa taula.
Rueda ha defensat un sistema que no tingui en compte la capacitat tributària, sinó el cost efectiu dels serveis públics. A més, ha recordat la Declaració de Santiago del juliol de 2024, subscrita per vuit autonomies, i ha insistit que el debat no és amb Catalunya sinó amb la gestió d’uns recursos que considera comuns.