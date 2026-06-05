El Govern acusa USTEC de manca de legitimitat per continuar negociant
- USTEC acusa Niubó d'"expulsar-se responsabilitats" i la CGT reclama negociar amb el comitè de vaga
El 'no' del professorat al preacord laboral ha reobert el conflicte educatiu i sindical a Catalunya. Les declaracions creuades entre el Departament d’Educació i les principals organitzacions sindicals evidencien un xoc de legitimitats i de diagnòstics sobre l'abast del malestar docent i les vies per sortir del bloqueig.
El Govern parla de "problema de legitimitat" d'USTEC
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha afirmat en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, que el resultat de la consulta posa en qüestió la representativitat sindical: "Tenim un problema també de legitimitat dels sindicats, perquè si arribem a un preacord, el sotmeten a consulta i ens diuen que no". "Les organitzacions sindicals no tenen clares les propostes, les mesures i les reivindicacions", ha esgrimit.
“🏛️ Ignasi Giménez (@ignasicastellar), secretari de Millora Educativa, defensa que @educaciocat ha "fet la feina" aconseguint un acord amb sindicats educatius— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 5, 2026
🗣️ "Tenim un problema de legitimitat dels sindicats" | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/WIsIhUuJkn“
Giménez ha defensat que el Departament "ha complert els compromisos" adquirits en la negociació i ha recordat que altres sindicats, com Professors de Secundària, han validat l’acord. Segons el Govern, s'ha de desplegar el preacord perquè és "una base" per començar a revertir el malestar docent i permetre el desplegament de mesures retributives i de reforç a l’educació inclusiva.
USTEC rebutja el marc i assenyala el Govern
Des de USTEC, el seu coordinador d’Acció Sindical, Andreu Montbrú, ha rebutjat que el resultat sigui una derrota del sindicat i ha situat la responsabilitat en el Departament. En aquesta línia, ha acusat a la consellera Niubó d'"expulsar-se responsabilitats" dient que la USTEC ha perdut la consulta sobre el preacord: "La pilota i el mandat de la consulta a qui assenyalen és al Govern. No ha convençut el col·lectiu"
“🪧@AndreuMumbru, d'@USTECSTEs, reclama un nou procés de debat col·lectiu i "una nova plataforma reivindicativa" després del rebuig al preacord.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 5, 2026
🗣️ "Ens han dit que hi ha un malestar molt ampli que que cal que replantegem la negociació i els objectius" | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/4c2804yQwU“
Montbrú ha defensat que el preacord incorporava millores salarials i professionals, però ha admès que el col·lectiu docent l'ha considerat insuficient: "Ens han dit que cal que replantegem la negociació i els objectius". De cara al futur imminent, ha reclamat un procés de debat col·lectiu i "una nova plataforma reivindicativa": "Ens han dit que cal que replantegem la negociació i els objectius".
Entre les reivindicacions que han quedat fora, USTEC assenyala el blindatge del català, la climatització de les aules, la inversió estructural i les condicions del personal educatiu no docent.
CGT exigeix un canvi estructural i el comitè de vaga
La CGT ha estat el sindicat més contundent en el rebuig al preacord. La seva secretària general d’Ensenyament, Laura Gené, ha negat que el "no" sigui ambigu: 2Aquest no és molt clar. No va de sous, va d’un canvi estructural del sistema educatiu".
Gené ha criticat que el Departament insisteixi en negociar amb els sindicats que han avalat l’acord i ha reclamat un altre interlocutor: "Amb qui s’ha d’asseure la consellera és amb el comitè de vaga".
“Laura Gené, de @CGTEnsenyament, defensa que el 'no' al preacord "és molt clar" i reclama a la consellera Niubó que negociï amb el comitè de vaga.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 5, 2026
🗣️ "Això no va de sous, cal un canvi estructural. No hi ha lloc a dubte, la resta són excuses" pic.twitter.com/BZkHcNZt2v“
La CGT defensa que la sortida al conflicte passa per augmentar el finançament fins al 6% del PIB, tal com marca la llei, i abandonar "els pedaços" que s'han anat pactant, segons el sindicat, no resolen el problema de fons.
Com ereconduir el final de curs?
El conflicte arriba amb convocatòries de vaga i mobilitzacions a Barcelona al punt final del curs escolar. El Govern ha apel·lat a la responsabilitat per no perjudicar l’alumnat, especialment en el tancament del curs, mentre els sindicats insisteixen que sense canvis estructurals el malestar persistirà. "Educació ha convocat USTEC i no es presentaran", ha detallat Giménez sobre una nova reunió aquest divendres per tal de reconduir el conflicte.
El desacord sobre qui ha de liderar la negociació i amb quin mandat manté obert un escenari d’incertesa sobre el final de curs educatiu.