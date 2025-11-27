Enlaces accesibilidad
La trampa del 'Black Friday': Según la OCU, solo se rebaja uno de cada tres productos

  • Las trampas del 'Black Friday' desveladas en Directo al grano
  • Directo al grano, de lunes a viernes, de 15:55h a 17:30h, en La 1 y RTVE Play
Solo uno de cada tres productos se rebaja en el 'Black Friday'
Solo uno de cada tres productos se rebaja en el 'Black Friday'
Claudia Salcedo (Directo al grano)

