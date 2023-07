"¿Gregorio es un desgraciado que le da igual todo el mundo o tiene una razón de ser así?". Esta pregunta nos la hicimos todos cuando conocimos al señor Castillo, un personaje que venía para cambiar las normas del servicio en La Promesa, y del que nunca nos llegamos a fiar. Pero, como Bruno Lastra, actor que lo interpreta, ha confesado en una entrevista especial para Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie, si ha intentado matar a Pía ha sido por un motivo. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el episodio 13 del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

Bruno Lastra defiende a Gregorio, su personaje en La Promesa

Al final, don Gregorio ha resultado ser un villano. Al principio, a nadie le gustó su llegada a La Promesa, pero poco a poco fue cambiando su carácter, hasta hacernos pensar todo lo contrario. En cambio, ha cambiado el palacio por el calabozo tras envenenar a Pía. Bruno Lastra, el actor que daba vida a este malvado personaje, explica que el señor Castillo "es un tipo que ha tenido una vida muy dura", y lo que le ha llevado a actuar así: "No ha podido elegir por una serie de circunstancia, y eso le genera rabia y frustración. Pero a la vez es un tipo que tiene sentido del deber, que cree en la justicia".

Para el intérprete, trabajar estos cambios de humor y de registro de Gregorio ha sido "muy estimulante" pues le permitía profundizar más en el mundo interior: "Arriesgamos con una propuesta que era muy extrema, y creo que ha salido bien". Además, destaca que cuando toca jugar el rol de antagonista, "cuantas más capas tenga y cuanto más conflicto, más interesante es para el espectador" el personaje.

En la entrevista, también añade lo fácil que ha sido trabajar con María Castro y Joaquín Climent. Con ellos ha compartido la mayor parte de las escenas, especialmente con la actriz que da vida a doña Pía, a quien Gregorio ha intentado envenenar. Pero, ¿por qué? Bruno lo explica en Si el servicio hablara: "Como yo represento el mal, yo no quiero ser el padre de un hijo que no es mío, y tiene todo el sentido, porque estoy harto de que me pasen cosas. Y ahora que tengo esto delante quiero que sea como yo quiero, porque la vida me lo debe".

Respecto a trabajar en una serie diaria, para él ha sido todo un reto manejar los tiempos de una ficción tan rápida como La Promesa: "Lo que más me ha sorprendido es darme cuenta de que se puede crear un personaje en poco tiempo y permitirte equivocarte. He descubierto una cosa como actor y es que me he sorprendido muchas veces en toma, sin saber qué venía después y decirlo. Me ha sorprendido la capacidad que tengo de memorizar porque pensaba que no la tenía".

Y, por último, lanza un mensaje a todos los seguidores de La Promesa: "No dejen de verla". ¿Quieres saber qué más nos ha contado? ¡No te pierdas la entrevista completa en el vídeo que abre la noticia!