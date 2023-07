¡Qué momentos de angustia y tensión hemos vivido en el final del episodio 150 de La Promesa! Los peores temores de Pía respecto a su marido y el envenenamiento que estaba sufriendo se han confirmado: él era quién le suministraba la cicuta en las comidas. Todo por un motivo que ha vuelto a Gregorio completamente loco hasta el punto de poner en serio peligro la vida del ama de llaves. ¿No has podido ver el capítulo de hoy y descubrir qué ha pasado entre ellos! ¡Te lo contamos!

El motivo de Gregorio para envenenar a Pía

Pía no encuentra el frasco de veneno que encontró entre la ropa de su marido. Por eso acude a su habitación, por si lo hubiera dejado ahí, pero dentro se encuentra Gregorio. El que fuera mayordomo de La Promesa le pregunta por qué no ha pasado la noche con él, pero él mismo se responde: "Pero entonces comprendí que, si no habías venido, si, en tu estado, estabas dispuesta a pasar la noche allí abajo… debía de ser por una buena razón".

En ese momento, Gregorio muestra el frasco y desde el primer momento no le oculta a Pía que era él quien estaba envenenando sus comidas con cicuta: "No podía soportar la idea de que fueras a parir un hijo de otro. No sé quién es el padre, ni quiero saberlo, pero está claro que yo no soy y eso me consume por dentro. Yo te quiero a ti, pero no al niño".