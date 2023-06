Los dolores que sufre Pía cada vez preocupan más al servicio de La Promesa, especialmente a Jana, que se ha puesto a investigar qué podría sucederle a la señora Adarre. El embarazo va bien, y parece que la doncella ha dado con la clave: está siendo envenenada con cicuta, sospechas que ya tenía Teresa y que ha confirmado el médico al que ha acudido el personaje de María Castro. Todos creen que la culpable es Petra, pero la señora Arcos se ha defendido con uñas y dientes de esas acusaciones. ¡Así ha sido el momento!

Desde hace un tiempo, Pía viene sufriendo unos fuertes dolores, siempre en el vientre . Ella cree que son malestares comunes de su estado, pero Jana no ve nada raro en el embarazo: escucha al bebé perfectamente. En cambio, sí ve extraño que estos pinchazos no sean en momentos precisos del día, sino aleatorios, así como que no tienen nada que ver con una dolencia estomacal . Ya esté sentada o discutiendo con el señor Baeza, el ama de llaves de La Promesa ve cómo su cuerpo se debilita hasta el punto de marearse, como el día de su boda con Gregorio.

La defensa de Petra

El envenenamiento es demasiado incluso para que Petra lo use contra sus compañeros, pues contra la baronesa no dudó en hacerlo para contentar a la marquesa. En cambio, parece que contra Pía no lo está haciendo, o al menos es lo que dice ella.

De una manera sincera, y con lágrimas en los ojos, la doncella personal de Cruz se ha defendido de las acusaciones del servicio de envenenar a Pía: "No pienso consentir una acusación tan ruín. Yo no soy una asesina. ¿Por qué iba a querer matarla?". Algunos de los motivos ya los hemos dado, pero Petra ha seguido con su defensa: "Sí, la odio, con todas mis fuerzas. Usted no me gusta doña Pía, desearía con todas mis fuerzas que se marchara de esta casa ahora mismo, pero no quiero matarla".

Candela acusa a la señora Arcos de ser mala compañera y retorcida, algo que a la protagonista de las acusaciones no le parece suficiente como para querer quitarle la vida a alguien. ¿Será verdad la defensa de Petra? ¡Tendremos que seguir viendo La Promesa para saber quién quiere hacer daño a doña Pía! De momento, aquí tienes el momento de este episodio.