¿Has tenido alguna vez una relación tóxica? ¿Por qué una relación sana se puede volver tóxica? La psicóloga, María Esclapez, nos invita una semana más a mirar desde el otro lado de La cámara de Gesell, el programa de salud mental de Playz, para entender qué es una relación tóxica. En el capítulo 3 podemos escuchar a la influencer Rocío Camacho. Ella ha vivido de cerca lo que es una relación tóxica y la manera en la que modifica tu visión del amor.

Tras el espejo, María Esclapez nos cuenta cómo debería ser una relación sana y cómo identificar los comportamientos dañinos de nuestra pareja. “Una relación dependiente es aquella que somos incapaces de romper, aun siendo conscientes de que nos genera malestar. Dejamos de ser nosotros mismos, normalizamos el sufrimiento e incluso romantizamos situaciones como el control”, afirma la experta.

Rocío Camacho comparte su experiencia con Mayka, otra joven que también ha vivido varias relaciones dañinas y dependientes. Juntos charlarán sobre cómo afectan estas vivencias a la autoestima y cómo condicionan nuestras futuras relaciones.

El lunes 12 de junio se estrena el capítulo 3 de La cámara de Gesell: Relaciones tóxicas, en la plataforma de videos —gratis y online— RTVE Play.

Capítulo 1: Bullying

En esta primera entrega el creador de contenidos, Roi Sastre, habla sobre el acoso escolar que sufrió desde pequeño y cómo este ha condicionado su vida. "Hubo collejas, hubo palizas, hubo quemaduras con cigarros", recuerda el influencer. “Si me fallaban los adultos cuando yo tenía 15 años, en quién tenía que tener esperanza. Tuve esperanza en mí, por eso no me maté”, reflexiona.

Roi comparte sus vivencias con Alicia Durán, una joven que también ha sido víctima del bullying. Ambos charlan sobre cómo vivieron aquel acoso escolar en su infancia y qué secuelas les ha dejado en su vida. "De bien pequeña me intenté quitar la vida, me autolesionaba", confiesa Alicia.

La psicóloga escucha atentamente tras el espejo y charla después con la madre de esta joven, para descubrir cómo viven los familiares este acoso escolar y darnos consejos sobre cómo ayudar a las personas que lo están sufriendo. El primer capítulo de La cámara de Gesell está ya disponible —gratis y online— en RTVE Play, y en las redes sociales de Playz, el canal digital joven de RTVE y en Spotify.