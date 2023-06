MasterChef 11 es sin duda una edición XL y de récord: una doble emisión semanal, el doble de aspirantes, más programas y más retos. Los aspirantes de esta temporada están viviendo una experiencia única y en gran parte inédita. MasterChef acumula más de 10 años en pantalla pero sigue innovando. En este programa 22, una aspirante ha marcado un nuevo registro: ha caído 17 veces a la prueba de eliminación. ¿De quién se trata?

La "afortundada" ha sido Ana. La camarera empezó con buen pie en MasterChef 11. En el estreno se libró de la eliminación. Y durante los tres primeros programas, se libró del 66% de las pruebas de eliminación (2 de 3). A partir de ahí, la manchega cayó al foso cuatro programas consecutivos. Luego consiguió remontar y desde el episodio 8 al 12, evitó el delantal negro en en tres ocasiones. Pero todo cambió. La mala racha de Ana se acentuó. Y desde el programa 13 al 22, la aspirante no ha salido del foso ni una sola vez. ¡10 pruebas de eliminación consecutivas!

El optimismo y la lucha como base

Estas cifras no han hecho que Ana se rinda en ningún momento. Si bien es cierto que admitió vivir un bache hace unas semanas, su carácter y su fuerza le hicieron darle la vuelta a la situación y aprovechar las pruebas de eliminación para reivindicarse. Así, quedó claro que Ana es la reina repostera de la edición al clavar la semiesfera de mousse de manzana que Raquel Meroño trajo al programa. Esa fue una de sus mejores valoraciones en MasterChef 11. Los jueces probaron y se deshicieron en elogios para el dulce de Ana. “Es la bomba. Si lo cambiamos con el de Raquel Meroño, no sabríamos cuál es cuál. Es bestial”, aseguró Pepe.

Pero no solo ha triunfado con dulces. También lo hizo con salados. En la visita de Juanma Castaño y Miki Nadal a MasterChef 11, a Ana le tocó elaborar una lasaña de espinacas y bogavante. Y para ella fue un plato de "primeras veces". "Es la segunda vez que hago pasta en mi vida y la primera que cuezo bogavante", aseguró la aspirante. Pero eso no fue un impedimento para brillar. El primero en pronunciarse fue uno de los invitados, Juanma Castaño. Después de levantar el pulgar tras probar el plato, le reconoció a Ana que "le encantaba su naturalidad y la manera de presentar el plato". Pepe Rodríguez, por su parte, admitió que "la pasta estaba muy bien cocida y el relleno está rico".

Si hay algún aspirante que pudiera resistir semejante cantidad de pruebas de eliminación es Ana. Y así lo explica ella: "Seguramente, otros compañeros no hubieran aguantado ir tanto a eliminación luchando como he luchado yo. La vida me ha enseñado a ser una persona ruda, por eso tengo este carácter y esta forma de ser".