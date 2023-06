Con Luca como capitán en una prueba de exteriores de MasterChef 11 las risas y el buen rollo están asegurados. Pero si a eso le añadimos además la presencia de Eduardo Navarrete, la diversión se multiplica. Ambos hicieron un tandem perfecto y terminaron patentando un baile de lo más gastronómico. El diseñador y ex aspirante de MasterChef Celebrity acompañó a Luca con el baile del boniato y terminó asegurando que Luca "es muy fuerte". Incluso les vimos competir por ver quién bajaba las escaleras con más clase. ¡Vaya pareja!

Cada vez que Eduardo Navarrete vuelve a MasterChef nos deja algún momento icónico. Si en la última edición de MasterChef Celebrity le vimos vestido de cupido lanzando flechas por las cocinas del programa, en esta ocasión su vestimenta ha sido más formal, pero su infinita energía ha sido la misma. Los jueces le pidieron que cocinara media hora con cada equipo y aunque tuvo dudas, finalmente aceptó. A su llegada al equipo azul, Navarrete comprobó en primera persona el fenómeno Luca. El diseñador empezó a trabajar con el boniato y terminó usándolo de micrófono para acompañar la coreografía que Luca le enseñó, con cambio de mano incluido. El baile del boniato ya es una realidad. Aunque para Luca fue el baile del "moniato".

A pesar de hacer una pareja de baile perfecta, Eduardo Navarrete volvió a dejar claro que no tiene pelos en la lengua y le lanzó una pullita a Luca. "Estás todo el rato con los boniatos. Te has cogido lo más fácil". Pero la cosa no se quedó ahí. El diseñador, a la hora de calcular la cantidad de chips de boniato necesaria, le preguntó al creador de contenidos de TikTok por los comensales. Luca ni se acordaba de a cúantas personas tenía que dar de comer: "Pero muchacho, ¿cómo no vas a saber cuánta gente come?".