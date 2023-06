Parece que los roces entre Pilu y Ana siguen creciendo. La semana pasada las dos aspirantes de MasterChef 11 tuvieron sus primeros roces. La gaditana escogió a la sevillana para que fuese capitana en la prueba de exteriores y llevarse la victoria en el cocinado. En este programa, la controladora aérea se la ha vuelto a jugar a la camarera, esta vez en la prueba de eliminación.

Nuevamente, Pilu se convirtió en la mejor aspirante del talent culinario en los exteriores. La gaditana tuvo un papel muy importante en la prueba de los delantales negros: era la encargada de otorgar a sus compañeros que fueron a eliminación los platos que tenían que realizar. Entre ellos se encontraba su niño Álex, el joven tiktoker Luca y los dos concursantes que más veces se han colgado el delantal negro en la historia del programa, Ana y Jotha. Como era de esperar, la aspirante quiso que su amigo catalán, el exaspirante de MasterChef Junior tuviese la oportunidad de lucirse en la prueba. Aunque sorprendió cuando le otorgó el postre al leonés. "Él en su momento no me perjudicó, así que yo tampoco lo voy a hacer", ha expresado.

Tan solo quedaban Luca y Ana por recibir su plato. Pilu le preguntó a ambos cuál preferían y los dos coincidieron en el mismo. No obstante, la gaditana una vez más se la jugó a la sevillana. "Luca te voy a dar el crujiente porque él también me ayudó en su momento". Este gesto no sentó bien a Ana y puso una cara de pocos amigos. "Todos hemos insinuado lo que nos gustaba y a todos le ha dado el gusto menos a mí. Pues bueno vamos a intentar a hacer de tripas corazón y sacar la mejor versión que una tiene hoy", ha confesado.

Jotha confiesa: Ana y Pilu tienen sus rocecillos

Durante el cocinado de la prueba de eliminación, Samantha se acercó a Jotha para cotillear sobre la 'enemistad' de Ana y Pilu. El leonés no se calló y habló sin tapujos. "Tienen ahí unos rocecillos. Quiero decir, si tú no quieres perjudicer a nadie tampoco le preguntas. Entonces Ana con eso está...", ha apuntado mordiéndose la boca mostrando que 'está que trina'.

Para indagar más en el tema, Pepe Rodríguez se acercó a junto la sevillana para preguntarle si se le había pasado el enfado. "No me he enfadado pero hoy no ha sido el día. Es verdad que no ha gustado porque me ha preguntado las opciones que me gustaban y no me ha dado ninguna de esas dos, entonces por qué preguntas", ha comentado. Después del comentario, Ana siguió al cocinado para intentar sacar el cocinado adelante.

A la hora de llevar su plato ante los jueces, la sevillana tiró un dardo a Pilu, que miraba desde la galaría. "Hoy venía un poco cruzada y me hubiese gustado hacer otro plato pero este ha sido el que se me ha asignado y hay que acoplarse". Sin embargo, se llevó una reprimenda de Jordi Cruz que definió su prueba como castañazo. Pilu no se calló y le comentó a Eneko que "se iba a enfadar diese lo que le diese".

Los roces no quedaron ahí. En el momento de la deliberación de los jueces, Ana sentenció diciéndole a Jotha. "Te quiero decir que son ya muchas zancadillas. Son ya muchas". Así de pancha se quedó.