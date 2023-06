MasterChef se adentra en su recta final y lo hace sin su aspirante más polémico. Luca ha caído víctima de un plato desastroso, totalmente incomestible, que le ha valido la expulsión. Ha llevado al equipo que capitaneaba a la prueba de eliminación, donde un bloqueo se ha apoderado de él. Aunque ha salido del paso y ha logrado sobreponerse a sus nervios, no ha remontado y al final ha acabado cometiendo un error fatal. Ha echado la tinta de la sepia tal cual, cruda, sin ningún tipo de cocinado.

Luca comenzó la prueba de exteriores con energía, animando a sus compañeros y bailando, pero, como acabó resumiendo Pepe, "mucho animar y poco organizar". Era el capitán, pero estaba "bastante perdido": "No supiste dar órdenes ni supervisar elaboraciones", aseguró el juez. Su equipo ha acabado en la prueba de expulsión y allí Pilu le ha asignado la preparación de un guiso de chopo y cebolla.

El plato se le ha resistido desde el primer momento, y eso que Luca decía preferirlo frente a la otra opción que quedaba, un escabeche de gallo. Al poco de empezar a cocinar ha roto a llorar, muy agobiado. "No puedo, no sé por dónde empezar", le ha dicho entre lágrimas a Pepe. El juez ha tratado de darle ánimos: "No tires la toalla, has pasado por peores momentos seguro, y no aquí solo". Le ha señalado algunas directrices e incluso le ha guiado mientras limpiaba la sepia, un proceso para nada agradable para él.