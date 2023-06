Ni un total de 22 programas han servido para que tengan un mínimo de trato cordial. Lo que está claro es que estos dos aspirantes no iban a salir de MasterChef de la mano. Ni amigos ni enemigos. Simplemente han llegado al punto de que uno no existe para el otro. Así de tajantes han sido hasta ahora tanto Luca como Jotha. Lo que pasa que en este nuevo episodio del talent culinario a uno de los dos le ha tocado la lotería. El dúo de la undécima edición ha sufrido una baja.

Un mal día ha hecho que Luca tenga que abandonar las cocinas. El catalán no estaba centrado en el cocinado de la prueba de eliminación y presentó ante Pepe, Jordi y Samantha, uno de los peores platos de la noche. Aunque, Ana también siguió la línea del tiktoker pero una mínima diferencia la salvó de la expulsión. Tras comunicar el nombre del expulsado de la noche, Rodríguez mirando a la galería pronunció "parecía que no iba a llegar nunca pero acabó sucediendo". A Jotha se le pusieron los ojos como platos al recibir la noticia.. "Por favor, ¿se puede ser más feliz en esta vida que hoy? ¿se puede ser más feliz? 22 programas desenado que llegase este momento", ha gritado Jotha en el confesionario tras conocer que Luca era el aspirante expulsado. A lo que no dudo en añadir: "Venga Luca pa' tu casa" acompañado de una palmada con la que le indicaba el camino por donde tenía que marcharse.

El rey del TikTok se ha convertido en el vigésimo expulsado de esta edición. El plato que sirvió ante los jueces no había por donde cogerlo: "No se podía comer" le han expresado los tres unánimemente. Este error le ha costado muy caro: tanto la expulsión como también la satisfacción del concursante leonés, que se aseguró su estancia una semana más en las cocinas de MasterChef. ¿Llegará Jotha a la semifinal del talent? ¿O se quedará a las puertas de los cuatro primeros puestos?