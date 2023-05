Dicen que los polos opuestos se atraen pero, entre ellos dos no saltan ni chispas. Por más que intenten que hagan buenas migas, Luca y Jotha no se van a llevar bien. Y así lo han demostrado un día más en las cocinas de MasterChef 11. "Echo un poco de menos a Claudia. Prefería que se fuese Luca antes que ella, por ejemplo", comentó el leonés sin sorpresa de ninguno de sus compañeros.

Los jueces del talent culinario no entienden porque no cuaja esta relación y le piden explicaciones al rey de TikTok. "Yo no tengo nada que decir. Me aburro y no me importa. Para mi no está. Me da igual lo que opine de mí", apuntó. Jotha añadió que cuando van por la casa se cruzan y ve a Luca con un "batín". Ante la anécdota, Samantha le pregunta al joven qué lleva por la casa.

El catalán le comenta que va con un albornoz blanco como si fuese Paris Hilton y desvela lo que se pone Jotha. "Tú con la batamanta y no digo nada". Jordi les propone a los dos que aparezcan en las cocinas con los dos looks que llevan por la casa. Ambos aceptan sin ningún problema. "Es un albornoz blanco a lo hotel y después llevo mis zapatillas, blancas", explicó Luca. El aspirante dice que sus compañeros le dicen que parece una Kardashian. Aunque este no es el único nombre por el que se le conoce al tiktoker en la casa.