Está claro que algunos motes no son de agrado para las personas que lo reciben y a Luca le ha sucedido esto. En el programa 20 de MasterChef 11 hemos descubierto que el catalán tiene un sobrenombre por parte de sus compañeros. Todo comenzó en la valoración de los jueces tras la prueba de exteriores. El tiktoker se echó a reír con Pilu cuando Jordi, Pepe y Samantha estaban hablando con Ana. La sevillana se lo tomó como una falta de respeto por parte de los dos aspirantes.

Luca no dudó en comentar que se reía con su compañera de otra cosa. "Hemos escuchado un pedo por aquí y nos pensábamos que había sido Lluís". Por alusiones, el gallego ha respondido: "Si hubiese sido yo, todos ellos no estarían a mi alrededor". Ante la broma, el juez catalán pidió seriedad por el momento que estaban viviendo. Sin embargo, más adelante volvió a salir el tema y Lluis avisó a Luca. "No me hagas soltar tu apodo en público no vaya a ser que te moleste". Jordi pidió que se dijese el mote y a Ana le apeteció hablar en ese momento y soltarlo. "Es Montgomery Fart", le repitió a las jueces un par de veces.

El comentario no sentó bien a la estrella de las redes sociales y le soltó: "¿Qué lo haces para hacerme daño y que me de rabia? Solo faltaba que yo tuviese culpa que fueses tu capitana". Además de calificarla como mala persona. Samatha les dijo a los jueces que fart es pedo en inglés y la sevillana explicó el resto del nombre. "Montgomery es porque dicen que se parece al señor de Los Simpson". Todos se echaron a reír de eso momento. "Luca es un tipo que también le gusta el tema pedos y por eso ha surgido este mote", ha añadido Eneko.

El señor Montgomery Burns, personaje en 'Los Simpson'

La broma no acabó aquí. Ana volvió a sacar el tema durante la prueba de eliminación. Mientras estaba con la elaboración de David Pallàs, la sevillana recibió la visita del exduelista de MasterChef Celebrity 7, Manu Baqueiro. El actor intentó meter el dedo en la llaga y le contó que había una persona que quería que se fuese. La aspirante sabía perfectamente quien fue y volvió a sacar el mote. "Payasa. Sinvergüenza. Pesada" gritó desde la galería Luca. Acto seguido se puso a llorar. "Ya he aguantado con las bromas, ya está chica. Eres una maleducada. Si no me da la gana que me llame así, que no lo diga. Es para hacer daño pero ya está" añadió el catalán.