Dicen que la confianza da asco y puede que sea así. Cuanto más tiempo pasan conviviendo, los aspirantes de MasterChef se vuelven cada vez más sinceros con el resto de sus compañeros. Si algo les molesta, no dudan en decirlo, de ahí que haya tantos roces en esta undécima edición. Si los aspirantes no se animan, ahí están los jueces para sacar los trapos sucios. Hay quien va de frente y hay quien prefiere criticar por detrás. Luca, que está siendo uno de los aspirantes más conflictivos, ha hablado de sus compañeros a sus espaldas y ha sido Jordi Cruz el encargado de sacar a la luz los "cariñosos" comentarios que ha dedicado al resto.

Tal y como el juez aseguró, Luca ha llamado a Eneko "flipado". El exfutbolista se ha quedado de piedra al escucharlo y le ha pedido explicaciones a su compañero, que optó por tomárselo con mucho humor. "Le llamo flipado porque es una persona que tiene mucha seguridad en sí mismo y siempre piensa que sus platos son lo más. Yo creo que no es una cosa que sea mala", se intentó justificar. ¿Cómo reaccionó Eneko? Ni confirma ni desminte: "Hay que confiar en uno mismo, si no confías tú, nadie lo va a hacer".

Eneko no fue su única víctima. Luca también habló de Lluís, a quien acusa de ser "mente débil". Tanto él como sus compañeros se quedaron alucinados: "Yo creo que Luca a veces tiene los conceptos un poco distorsionados". ¿En qué se basa el aspirante catalán para llamarle "mente débil"? "Lluís todo le afecta más, los comentarios malos, se lo toma muy a personal... pero yo creo que también es una opinión buena", aseguró él. Al contrario que Eneko, Lluís insistió en demostrar que no estaba de acuerdo: "Creo que soy de las personas con la mente más fuerte que hay aquí. Creo que ser reflexivo y darle vueltas a las cosas no significa ser mente débil para nada, creo que todo lo contrario, que fortalece todo".