Cada programa de MasterChef 11 descubrimos algo más sobre la relación poliamorosa de Jotha. En la visita de Miki Nadal y Juanma Castaño, el presentador y humorista quiso saber más. Y Jotha no dudó en explicarse: "Es poliamor. Yo hace 10 años empecé con una chica, y al año conocí a un chico. Y nos conocimos los tres. Y decidimos tener una relación a tres". Pero Miki quiso investigar aún más. "¿Y en casa teneís dos habitaciones o tres?", preguntó. Con su sinceridad habitual Jotha reconoció que tenían una habitación, con una cama de 2 metros por 2 metros.

El DJ no tiene pelos en la lengua y se reafirmó en la idea de una relación abierta: "Pueden existir cuartas personas, pero siempre que yo no me entere de nada. A mí me interesa que me quieran y como sé que me quieren, me vale". Miki aportó su toque de humor y aseguró que "seguro que el piso te sale más barato". Eso sí, tanto Samantha como Miki Nadal aplaudieron la relación abierta de Jotha: "Eso es poliamor del bueno, del verdadero. Con respeto y con amor".