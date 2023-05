Si a Jotha le dan un privilegio, el resto de sus compañeros se temen lo peor... ¡y hacen bien! Cualquier cosa puede pasar en MasterChef, donde el aspirante leonés es lo más predecible. Si está en sus manos fastidiar a un concursante, lo va a hacer. Ya traicionó a su propio equipo cuando tuvo la oportunidad y ahora vuelve a jugar su estrategia, sin remordimientos. Hizo que Laura abandonara las cocinas justo después de regresar al concurso tras la repesca. La concursante colgó el delantal, no sin dejarle un mensaje a Jotha: "El karma te lo devolverá". ¿Ha llegado el momento de que el aspirante pruebe de su propia medicina?

Muchos de sus compañeros lo desearían, pero no, Jotha no ha sido el último expulsado de MasterChef, pero le ha tocado sufrir en la cuerda floja. La última prueba empezó con una cata a ciegas en la que los aspirante tenían que adivinar los ingredientes del plato. Se trataba de una tarta con una gran mezcla de sabores: fresa, avena, vainilla, etc. Jotha, que vestía el delantal negro, fue el que acertó el mayor número, por eso los jueces decidieron darle a él el privilegio.

"Puedes decidir entre dos: elegir qué plato replicas tú y cuál asignas a tus compañeros, o tener la ayuda de uno de nuestros invitados durante quince minutos en el cocinado", explicó Pepe Rodríguez, haciendo alusión a Miki Nadal y Juanma Castaño. Jotha eligió sin dudar la primera opción. Todos los platos estaban pensados para comensales con alguna alergia alimentaria: postres sin harina ni huevo, lasaña sin lácteos, etc. Para él mismo eligió la falsa tarta de santiago, elaborada sin almendras. La mayoría se sorprendió de su decisión, ya que no era el plato más fácil. Para el resto de sus compañeros, los escogió a conciencia, pensando quién podría hacerlo peor con cada uno de ellos. "Os voy a joder todo lo que pueda", aseguró sin ningún tipo de filtro. El único que se salvó fue Álex, a quien, en principio, le dio el plato más fácil.