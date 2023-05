La del último programa ha sido la expulsión más inesperada, ¿por qué? Nunca antes un aspirante de MasterChef se había ido teniendo en sus manos el pin de la inmunidad. El encargado de hacer historia ha sido... ¡Fray Marcos! Llevábamos semanas viéndole con tal seguridad en sí mismo que hasta los jueces y sus propios compañeros alucinaban. Cualquiera en su situación no hubiera dudado en utilizarlo, quizás en un mal día o en una prueba en la que no se viese muy capaz de superar el reto. Sin embargo, pasaron los programas y el aspirante se negaba a utilizar el pin. Él vino a cocinar, era lo que no dejaba de repetir para justificar su comportamiento. Sorprendentemente, fue demostrando sus habilidades entre fogones, sus platos casi siempre se llevaban los halagos de los juece..., hasta ahora.

Con el pin de la inmunidad en su delantal negro, Fray Marcos se despidió de sus compañeros y abandonó el plató emocionado. No fue el único. Los jueces tampoco pudieron evitar romper a llorar tras su marcha. Todo empezó con una prueba de lo más complicada: los aspirantes tenían que preparar su propia tarta de bodas. A pesar de la dificultad, el sacerdote decidió cocinar y no utilizar su privilegio. "A mí me dolería muchísimo que yo me fuera de MasterChef con el pin, pero es algo que yo decidí. Así que quiero hacer historia con el que más tiempo duró con el pin", aseguró después de muchas dudas.

Se arriesgó y no consiguió su objetivo. El desastroso resultado se vía venir, no le fue nada bien durante el cocinado. No estaba igual que otras veces, estaba claro que algo le pasaba: "Estoy pasando personalmente por momentos bastante difíciles en los que no me ayuda un clima como el de casa. Soy un ser humano, debajo de este hábito también hay alguien que se cansa", aseguraba el aspirante, haciendo alusión a los roces entre compañeros en la convivencia. Además, el sacerdate echaba de menos su antigua vida en el templo. La suya era una tarta de café.

Algunos le acusaron de soberbio por no querer soltar el pin y mostrarse confiado a la hora de aceptar un reto. Lo cierto es que, en esta ocasión, Fray Marcos estaba bajo de ánimos y eso se notó desde el principio de la prueba. Pepe Rodríguez dejó entrever una teoría: "Le conocemos, sabemos hasta dónde llega. Es como si hubiera llegado a un camino, que dice: 'aquí me quiero quedar'".